Участники «Зеленого марафона» соберут макет Единой карты петербуржца

Макет Единой карты петербуржца площадью 15 кв.м соберут из пазлов участники «Зеленого марафона» Сбербанка. Кроме этого, в парке 300-летия Петербурга пройдет VR-урок финансовой грамотности, выступят детские музыкальные и танцевальные коллективы. Кульминацией будет массовый забег на дистанцию 4,2 км. Ко Дню защиты детей пройдет специальный забег для юных участников марафона на 420 м.

Принять участие в «Зеленом марафоне» Сбербанка может любой желающий. Для этого необходимо до 27 мая 2019 года зарегистрироваться на сайте или в день проведения забега – в парке 300-летия Санкт-Петербурга. Работа стоек регистрации начнется с 9.30, детский забег состоится в 10.40 (для возрастной категории 7-9 лет) и в 11.00 для детей 10-13 лет. В 12.00 будет дан старт основному забегу. Награждение самых быстрых участников марафона пройдет на главной сцене в 13.00.

- «Зеленый марафон» пройдет в Санкт-Петербурге в восьмой раз, - рассказал Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк. - В этом году мы организуем флешмоб в поддержку «Единой карты петербуржца» - важного для города проекта, который объединяет в себе множество удобных функций и открывает перед жителями мегаполиса новые цифровые возможности.

СПРАВКА

«Зеленый марафон» пройдет 1 июня в 60 городах России. Первый «Зеленый марафон» Сбербанка прошел в 2012 году. За эти годы более 750 тысяч человек стали его участниками. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему».