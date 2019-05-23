2019-05-23T15:32:18+03:00
Общество

Никакого праздника: В Карелии запретили запускать воздушные шары на школьный выпускной

Родители выпускников возмущены, так как уже купили украшения
Лилия КОЗЛОВА
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В Петрозаводске запретили запускать в небо воздушные шары, заботясь об экологииВ Петрозаводске запретили запускать в небо воздушные шары, заботясь об экологииФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Сегодня, 23 мая, российские школьник, окончившие 11-й класс, празднуют последний звонок. По традиции, переход из детства во взрослую жизнь отмечается торжественной линейкой, вручением аттестатов, звоном последнего звонка, а также запуском в небо воздушных шаров и бумажных фонариков. Все эти праздничные атрибуты будут у всех кроме выпускников из Карелии. Администрация Петрозаводска «настоятельно не рекомендовала» отпускать шары, которые порадовав людей пару минут, после превращаются в мусор.

- Шары и фонарики загрязняют акваторию Онежского озера, лесопарковую зону по периметру Петрозаводска, приводят к гибели животных, которые воспринимают отходы за пищу, а также могут принести серьезный вред при попадании на линии электропередач, в том числе вызвать возгорание, - отметила начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.

Карельским школьникам придется загадывать желание не отпуская его в небо Фото: Алексей ФОКИН

Карельским школьникам придется загадывать желание не отпуская его в небоФото: Алексей ФОКИН

Действительно, воздушный шар может пролететь очень большое расстояние. Но после того, как газ в нем остынет, «резиновая тряпочка» падает на землю или в воду, начинает постепенно разлагаться и выделять в окружающую среду токсичные вещества.

Животным и того хуже. Если птица или, например, тюлень, съедят воздушный шар, то он заблокирует кишечный тракт, обрекая живое существо на мучительную смерть. Нередко чайки или вороны запутываются в лентах и тоже погибают.

- Администрация Петрозаводска выступает против использования воздушных шаров и бумажных фонариков при проведении праздничных мероприятий. В адрес руководства всех образовательных организаций направлены письма с рекомендацией не запускать в небо шары во время празднования Последних звонков и выпускных вечеров, - говорится в сообщении правительства.

Увы, этой экологической инициативе были рады далеко не все. И в первую очередь родители выпускников. Не потому что им плевать на животных и окружающую среду. Отнюдь. В соцсетях родители школьников возмущаются тому, что новость о запрете появилась уже после того, как они рассчитали бюджет на праздники, сдали деньги и купили злосчастные украшения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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