2019-05-23T18:05:31+03:00
Общество

На уличных фонарях в Петербурге хотят установить станции для сети 5G

Передатчики хотят разместить на опорах городского освещения
Полина ЖУКОВА
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На фонарях в Петербурге могут разместить базовые станции 5G.На фонарях в Петербурге могут разместить базовые станции 5G.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Хорошо или плохо, но без гаджетов современный человек уже не представляет своей жизни. Wi-Fi в метро и автобусах, станции для подзарядки в торговых центрах, «умные» остановки. Петербург старается не отставать от технологий. А теперь в городе даже обычные уличные фонари могут обзавестись базовыми станциями для сетей пятого поколения 5G. Об этом 23 мая сообщили власти Северной столицы.

– Общая инфраструктура уличного освещения в Петербурге открыта для внедрения инновационных цифровых технологий, – отметил вице-губернатор Петербурга Максим Шаскольский.

Смольный уже поручил компании «Ленсвет» изучить возможность использования таким образом столбов освещения. Кроме того, задумались в Северной столице и над тем, чтобы передатчики не испортили прекрасного вида города. Ведь петербургские фонари – уже практически символ.

Принадлежат объекты наружного освещения городу. И он собирается сохранить право собственности на них. Оператор сотовой связи оформит аренду этого места. А если же захочет снять оборудование, то сделать это нужно будет, не нарушая конструкцию фонаря. Собственно, как и при установке. А доходы в городе могут использовать на содержание и реконструкцию объектов уличного освещения.

Правда, специалисты говорят, что идея это не новая. И в Петербурге, как оказалось, уже есть передатчики связи на столбах.

– Уже сегодня стоят такие станции третьего и четвертого поколения. Немного, но они есть, – рассказал «КП-Петербург» декан кафедры радиоэлектроники и телекоммуникации ЛЭТИ, профессор Виктор Малышев. – Их легко можно увидеть. Скажем, на столбах на пересечении проспекта Королева и Серебристого бульвара. Или на Выборгском шоссе.

Кроме того, технологии не стоят на месте. И «коробки» с оборудованием становятся меньше, а качество связи выше.

– Сама технология пятого поколения подразумевает, что базовые станции могут стоять очень часто. И это абсолютно нормально. Мало того, по затратам это будет приемлемо. Раньше казалось, что такое количество базовых станций экономически будет неподъемно. А сейчас эта техника стремительно дешевеет, она становится меньше, меньше потребляет энергии. Теперь это небольшая коробка, – добавляет Виктор Малышев. – И технически тоже это эффективно: они как раз будут обслуживать людей в машинах, в транспорте, просто пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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