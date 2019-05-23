Фестиваль «Реюнион» собрал в две тысячи гостей и 70 спикеров

Шесть площадок, семьдесят спикеров, экскурсии, мастер-классы и научные опыты привлекли более двух тысяч участников. Так Ассоциация выпускников отметила 295-летие Университета. Событие состоялось в здании Двенадцати коллегий и прилегающем научном кампусе СПбГУ.

Насыщенная программа 18 мая открылась общим собранием Ассоциации выпускников СПбГУ. Президент Ассоциации Андрей Якунин в начале встречи прокомментировал стремительное развитие организации:

- Пять лет назад группа энтузиастов решила систематизировать взаимодействие выпускников друг с другом и с университетом. Сегодня в нашей работе принимают участие уже более шести тысяч действительных членов Ассоциации. Сорок тысяч человек используют наши информационные ресурсы и посещают мероприятия. Всё это было бы невозможно без поддержки выпускников, меценатов, корпоративных партнёров, команды и слаженной работы с университетом.

В своём приветственном слове ректор СПбГУ Николай Кропачев рассказал о новых направлениях работы университета и достижениях универсантов, а также подчеркнул приверженность университета диалогу с выпускниками:

- В 2024 году мы будем отмечать знаменательный юбилей, трёхсотлетие СПбГУ. Предложения и идеи выпускников будут очень нам полезны. Мы рассчитываем, что в этом вопросе, как и во многих других, Ассоциация сыграет важную роль.

Почётным гостем собрания стал Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета РФ, выпускник СПбГУ. На этом «Реюнионе» общее собрание выпускников утвердило в должности нового исполнительного директора Ассоциации. Им стал Александр Архипов, до нового назначения работавший директором по корпоративной благотворительности и внутренним коммуникациям в компании JTI Россия. Кандидатуру Александра предложило правление Ассоциации по результатам открытого конкурса.

После общего собрания началась программа Фестиваля науки и культуры. Юбилей периодического закона Менделеева, стартапы в космосе, секреты нашей ДНК, мир детских медиа, музеи будущего, полюса Земли, прошлое в человеке, презентации книг лучших издательств России и методики воспитания гениев - эти и многие другие темы на шести площадках в течение всего дня обсуждали семьдесят спикеров.

Среди них - ведущие учёные СПбГУ: декан факультета прикладной математики и процессов управления Леон Петросян, заведующий лаборатией биобанкинга и геномной медицины Андрей Глотов, палеонтолог Павел Скучас, заведующий кафедрой небесной механики Константин Холшевников и многие другие.

Большой интерес у гостей вызвало открытое интервью руководителя онкологического центра клиники высоких медицинских технологий СПбГУ Андрея Павленко. В программе также участвовали директор ЦВЗ «Манеж» Павел Пригара, герой РФ, космонавт Павел Виноградов, арт-директор киностудии «Союзмультфильм» Дмитрий Аверкиев, директор культурных программ города Хельсинки Туула Хаависто - эти и другие деятель культуры и науки стали спикерами дискуссий фестиваля.

В параллельной программе Фестиваля нашлось занятие для гостей всех возрастов: в историческом коридоре здания Петровских коллегий расположились активности для детей. Все желающие могли покорить вершину здания, откуда впервые был дан сигнал радио и, научиться управлять яхтой. Отдельный блок фестиваля — экскурсии в музеи — позволил посетителям увидеть предка адронного коллайдера, циклотрон, а также зоологическую коллекцию, музей-архив Менделеева и университетский ботанический сад.

Фестивальный день завершился концертом Optimystica Orchestra.