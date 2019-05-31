2019-05-31T15:11:57+03:00
Общество

Пулково пролетел с Достоевским и не вошел в утвержденный список переименованных аэропортов

Финал проекта «Великие имена России» состоялся без Петербурга [фото, аудио]
Алена ЧИЧИГИНА
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Что в имени тебе моем: Пулково не попал в список переименованных аэропортов РоссииЧто в имени тебе моем: Пулково не попал в список переименованных аэропортов РоссииФото: Олег ЗОЛОТО
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Ну все, финал. В пятницу, 31 мая опубликован указ президента, согласно которому аэропортам страны присвоены новые имена по итогам проекта «Великие имена России». Аэропорту Шереметьево - Пушкина, Домодедово - Ломоносова, Внуково - Туполева. Список из 44 названий. Но Пулково в нем не оказалось.

Напомним, итоги народного голосования подвели еще в конце декабря. Но нас они не устроили. Воздушной гавани Северной столицы пришлось спорить с Воронежем за имя Петра Великого. Ситуация оказалась неожиданной для организаторов, но выход нашли - объявили второй тур. В итоге жителям города на Неве предложили выбирать из князя Александра Невского, композитора Дмитрий Шостаковича и писателя Федора Достоевского. Победил автор «Преступления и наказания». Но и этот результат нас не устроил, в сети даже появились забавные мемы, мол, теперь пассажиры эконом-класса это «Бедные люди», пассажир, поймавший такси за 5000 рублей — «Идиот», штраф за курение в туалете — «Преступление и наказание». Дискуссии продолжились.

Вопрос о названии воздушной гавани в честь Федора Достоевского остался открытым Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Вопрос о названии воздушной гавани в честь Федора Достоевского остался открытымФото: Олег РУКАВИЦЫН

- В наш адрес поступили обращения от общественных палат Санкт-Петербурга и Волгограда с просьбой приостановить участие этих регионов в проекте во избежание поляризации общественных настроений, - сообщили «Комсомольской правде»-Петербург в Общественной палате России, которая и была оператором всенародного голосования. - По итогам рассмотрения этих обращений Волгоград и Санкт-Петербург временно выведены из проекта, международные аэропорты Пулково и Гумрак не были включены в перечень аэропортов, закрепленных в указе Президента России.

Значит ли это, что все останется по-прежнему или просто перенесли дату переименования Пулково и нас еще ждут сюрпризы? Точного ответа пока нет.

- Я, как и многие другие, был против присвоения имени Достоевского и поэтому рад, что мы вне списка, - сказал член общественной палаты Санкт-Петербурга журналист и историк Дмитрий Шерих. – Да, логичнее всего было бы дать аэропорту имя императора, мы вели долгие переговоры с общественной палатой Воронежа, пытались как-то договориться, может им уступить Петра I, а нам взять Петра Великого. Но потом отошли от этого решения. И хорошо. Да, нас временно вывели из перечня, и велика вероятность, что больше и не включат, а значит, все останется, как есть. Вообще, я считаю, что Пулково для города самое что ни на есть памятное название. Это и историческая память о первом пейзажном парке, и Пулковская обсерватория, и место, где шли ожесточенные бои во время блокады Ленинграда.

Что думают о ситуации в самом Пулково? Они не против и нынешнего короткого, но исторического названия. А вы что думаете?

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Член общественной палаты Петербурга о присвоении аэропорту имени Достоевского

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ИСТОЧНИК KP.RU

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