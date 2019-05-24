Посейдон, львы и замки: В Петропавловской крепости 25 мая 2019 года откроется «Фестиваль песчаных скульптур»

На пляже Петропавловской крепости вот уже много лет проходит самый искусный и будоражащий воображение Фестиваль песчаных скульптур. В субботу, 25 мая 2019 года, в Петербурге мастера представят новую выставку «Затерянные миры». Посмотреть на это зрелище приходят как петербуржцы, так и множество туристов. А взглянуть действительно есть на что. Профессионалы скульпторы ваяли гигантские композиции на протяжении 20 дней и потратили на это три тысячи тонн песка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/710705" frameborder="0"></iframe> Фестиваль песчаных скульптур в Петропавловской крепости «Затерянные миры».Выставка в этом году получилась очень интересной: неожиданные персонажи, удивительная детализация, масштабность скульптур, впечатляющие размеры.Олег ЗОЛОТО

В этом году темой фестиваля стало все необычное и таинственное: путешествия в неизведанные миры, исчезнувшие цивилизации, сказочные и мистические существа, далекие планеты. С 25 мая до 8 сентября 2019 года на пляже Петропавловской крепости можно будет увидеть подводное царство Посейдона, легендарную Атлантиду, будоражащую умы всех золотоискателей страну Эльдорадо и даже заглянуть за край Земли.

Царь морей ПосейдонФото: Олег ЗОЛОТО

Исчезнувшие цивилизацииФото: Олег ЗОЛОТО

Здесь можно увидеть героев различных историй и легендФото: Олег ЗОЛОТО

Устрашающие войныФото: Олег ЗОЛОТО

Здесь же вдоль бастионов замерли сказочные существа: гномы размером с великанов, человек-амфибия, гигантский осьминог. А доисторические динозавры выглядят так, словно только ночью вышли на берег в самом центре Петербурга и застыли от дневного света, как мифические тролли.

На пляже Петропавловской крепости примостились динозаврыФото: Олег ЗОЛОТО

На создание всех скульптур ушло 3 тысячи тонн пескаФото: Олег ЗОЛОТО

И даже Чужой затаился на пляже Петропавловской крепостиФото: Олег ЗОЛОТО

Подводные мирыФото: Олег ЗОЛОТО

Но главная центральная композиция – самая масштабная и впечатляющая. Прямо по середине пляжа выросла сказочная страна, которую внимательно стерегут устрашающие драконы. Высота песчаной скульптуры достигает 10 метров.

Сказочная страна с драконамиФото: Олег ЗОЛОТО

Тема Фестиваля песчаный скульптур 2019 года "Затерянные миры"Фото: Олег ЗОЛОТО

Интересно и то, как создавались эти необычные композиции. Подготовка проходила сложно, так как самой большой проблемой стала погода в Петербурге. Так как тепло не торопилось приходить в город, песок был замерзший, и его невозможно было подготовить к работе. Но апрельское солнце помогло успеть все в срок.

Перед тем как ваять скульптуру, на подготовленное место накидывается песок, трамбуется, а уже потом, когда он застывает, талантливые мастера создают из него форму.

В этом году композиции более масштабные и проработанныеФото: Олег ЗОЛОТО

Посетители фестиваля часто задаются вопросом: а как эти скульптуры сохраняют свой вид. Ведь в Петербурге очень часто идут дожди, ливни, дует сильный ветер. Ведь все это должно разрушить песок. Так могло бы и быть, но есть один секрет. Клей ПВА – его наносят на уже готовую скульптуру.

Скрепляют скульптуры обычным ПВАФото: Олег ЗОЛОТО

Фестиваль песчаных скульптур 2019 года в Петербурге считается самым масштабным, ведь такого объема композиций еще не было. Кроме того, детализация и качество проработки образов с каждым годом у мастеров растет. Такого город еще не видел.

"КП-Петеребург" подготовила полную фотогалерею Фестиваля песчаных скульптур 2019 года.