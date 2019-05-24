2019-05-24T11:27:53+03:00
Общество

В Ленобласти прошел Всероссийский форум молодых учителей

Педагоги со всей страны обменивались опытом и обсуждали важные вопросы образования
Полина ЖУКОВА
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Министр просвещения РФ поблагодарила губернатора и социальный блок региона за организацию мероприятия. Фото: Правительство Ленинградской области.Министр просвещения РФ поблагодарила губернатора и социальный блок региона за организацию мероприятия. Фото: Правительство Ленинградской области.
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На правах хозяйки Ленинградская область с 20 по 22 мая приняла у себя в гостях более пятисот педагогов из разных регионов страны. Все они приехали в город Выборг, чтобы поучаствовать во Всероссийском форуме молодых учителей. Программа была насыщенной: специалисты обменивались опытом и дискутировали на тему обновления кадров в области образования. Одни из самых важных вопросов – поддержка молодых учителей, повышение престижа профессии, привлечение выпускников педагогических вузов в школу. Все итоговые предложения участников форума затем рассмотрят в Министерстве образования России.

Кроме того, обсуждали на форуме и пути реализации программы «Земский учитель», которая была инициирована президентом России в послании к Федеральному собранию. Запустить ее планируют в 2020 году. Суть программы – привлечь педагогов в глубинку. Учителя, которые отправятся к детям в села и маленькие города, получат компенсацию один миллион рублей. Важное условие - проработать в школе пять лет.

Сейчас на федеральном уровне совместно с регионами разрабатывают правовую базу программы. Об этом рассказала министр просвещения Ольга Васильева, которая приняла участие в пленарном заседании форума вместе с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Регион сегодня занимает особое место в системе образования страны, отметила Ольга Васильева. Область активно участвует в апробации различных пилотных проектов, имеет инновационные площадки образования, вводит современные программы обучения. Молодых учителей в Ленобласти поддерживают денежными выплатами в течение первых трех лет работы, обеспечивают жильем, а также льготной ипотекой.

Кроме того, губернатор отметил, что к «земскому миллиону» для учителей в области готовы добавить средства еще и на покупку жилья.

- Мы рассматриваем два варианта поддержки программы «Земский учитель», - рассказал Александр Дрозденко. – Первый - доплаты к сумме, которая необходима для приобретения жилья. И мы хотим остановиться на однокомнатном жилье, потому что семьи у учителей могут быть разные, а это гарантированная минимальная жилая площадь. Либо мы зеркально выставим определенную сумму, которую будем давать дополнительно к федеральным выплатам.

КСТАТИ

Всего в Ленобласти работает больше 45 тысяч педагогов, средний возраст которых составляет 42 года. За последние три года в школы региона пришло более 1200 молодых учителей. А в 2019-м была создана Ассоциация молодых педагогов Ленобласти, в которую входят специалисты в возрасте до 35 лет. Они делятся опытом с коллегами из других регионов и занимаются разработкой мер поддержки молодых учителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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