В Пулково заработал каршеринг «МатрешCar»

Каршеринг - услуга поминутной аренды автомобиля - стремительно набирает популярность в больших городах. Петербург не исключение. Теперь сервис аренды под названием «МатрешCar» появился и в аэропорту Пулково. Он начал работать с 20 мая - как раз перед началом лета и сезона отпусков. Услуга будет одинаково полезна и тем, кто прибывает в Северную столицу, и тем, кто спешит из города на свой рейс.

В автопарке сервиса «МатрешCar» в Петербурге есть уже порядка пятидесяти машин. Можно арендовать, например, таких красавчиков, как Mazda 3, BMW 3, Land Rover Discovery Sport, KIA Stinger, Jaguar XE, Mercedes-Benz C-class и MINI Countryman. Парковка расположилась в шаговой доступности от аэропорта. Каршеринг Пулково разместили в зоне P3 - всего в трех минутах ходьбы до терминала.

- В этой зоне можно взять автомобиль по прилете в Пулково или завершить поездку перед вылетом. При въезде номер машины считывается автоматически, парковочный талон не требуется, - рассказали в пресс-службе компании «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Если вы едете из города в аэропорт, то в этой зоне можно оставить и каршеринговый автомобиль другого оператора. Так, в Пулково работают «Делимобиль», Яндекс.Драйв и CarSmile. На парковке Р3 можно как начать аренду авто у этих сервисов, так и завершить ее.

Впрочем, если вы пока не знакомы с каршерингом, добраться до аэропорта другим способом - общественным транспортом, на такси или личном автомобиле - не составит труда.