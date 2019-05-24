2019-05-24T16:56:24+03:00
Звезды

Максим Матвеев обрушился с критикой на назойливого зрителя

Спектакль с участием артиста едва не закончился скандалом
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Актер обрушился на зрителя с критикойАктер обрушился на зрителя с критикойФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Актер театра и кино Максим Матвеев накануне перенес серьезный стресс, играя в Театре Олега Табакова спектакль «Дьявол». Артист рассказал, что в этой не совсем стандартный постановке действие строится на прямом контакте со зрителями, глаза в глаза. Зал небольшой и видно каждого. Возможности «спрятаться» нет никакой. Необходимо быть предельно искренним, говорить о в доверительной манере, что совсем не просто. Матвеев заметил, что на просьбу отключить мобильные телефоны перед началом представления отзываются не все зрители. А некоторые игнорируют и запрет на фото и видео съемку во время спектакля. Актер обратился к своим подписчикам за советом. Как поступить в такой ситуации?

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Максим Матвеев обратился за советом к подписчикам
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- Вчера, выйдя на начало второго акта, и начав рассказ о достаточно адовом периоде жизни моего героя, я увидел, как мужчина во втором ряду в открытую, практически в упор снимает меня на мобильный телефон. Честно скажу, это сбивает... ты говоришь об очень интимных моментах, а тут... Во-вторых, сразу мысль - остановить действие и попросить не снимать. Пристыдить и начать заново. С другой стороны, а как же остальные зрители... они-то ни в чем не виноваты, - написал актер на странице в Instagram.

Максим рассказал историю о Бенедикте Камбербэтче, который лично выходил к зрителям в антракте «Гамлета» и просил не снимать, так как ему трудно обращаться к залу с вопросом «Быть или не быть» и видеть вместо лиц кучу мобильников. Или охранников бродвейского театра которые поднимают весь ряд, чтобы выпроводить нарушителя.

Поклонники дружно ответили артисту на заданный вопрос. Многие сообщили, что сами не раз оказывались заложниками таких нарушителей в зрительном зале. И всем было не просто потом заново погружаться в действие. Один мужчина рассказал, что оказался свидетелем ситуации, когда Сергей Маковецкий остановил спектакль и в резкой форме попросил уйти девушку, говорившую по телефону. Некоторые подписчики предложили сдавать телефоны при входе в камеру хранения, как в 1 классе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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