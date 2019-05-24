В Петербурге могут появиться электробусы нового типа

На днях в Петербурге прошла встреча Троллейбусного комитета Международного союза общественного транспорта – эксперты из 15 стран стран мира собрались в Северной Столице, чтобы вместе выяснить, какое будущее ждет электрические автобусы, троллейбусы и трамваи. Помимо всего прочего участникам встречи показали уникальный электробус «Пионер», которому не нужны станции подзарядки.

«Прицеп» с электричеством

- Для «классических» видов электрического транспорта необходима развитая инфраструктура, - рассказывает Борис Боровой, вице-президент компании «ПК Транспортные системы», где изобрели и собрали уникальный электробус. – Нужно прокладывать кабели, устанавливать зарядные станции. Это требует приличных вложений.

«Пионер» ни в чем из перечисленного не нуждается – у него все с собой. К уникальному электробусу «пристегнут» специальный «прицеп» с аккумуляторами. Такой своеобразный пауэрбанк, только размером с «Запорожец». Смотрится, конечно, странновато, но недостатки внешнего вида с лихвой перекрываются чисто техническими достоинствами. Запас хода у «Пионера» - около 250 километров, так что он может курсировать и по городским и по междугородным маршрутам. Пристяжная зарядка меняется за десять-пятнадцать минут. А в скором времени, заверил иностранных гостей и журналистов Боровой, это время вообще сократят в три раза – то есть, поменять аккумуляторы будет практически так же просто, как батарейки в пульте. Наконец, за счет того, что все производство местное, стоит такой электробус в полтора-два раза дешевле обычных.

Из-за прицепа с аккумуляторами "Пионер" даже прозвали "автобусом с пауэрбанком"Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

- А что касается внешнего вида – знаете, в процессе разработки мы столкнулись с удивительными вещами, - продолжает наш собеседник. - Прицепов с аккумуляторами у нас сейчас два – один был заказан сразу, другой через полгода. Так вот в одном – три батареи. Во втором – уже только две. Стоимость, мощность – ничего не изменилось, уменьшились только размеры. Понимаете, как быстро движется прогресс? К 2025 году уже и никаких прицепов не потребуется – батарею можно будет просто разместить на крыше электробуса.

Крымская любовь и северные мечты

Ну а пока прицепы все же есть, их, чтобы не смущать народ, можно наделить всякими полезными свойствами. Например, превратить в прицепы в прямом смысле этого слова - для багажа и велосипедов. Или в передвижные рекламные щиты.

К перспективной разработке уже проявили интерес другие регионы и города. Особенно в нее «влюбился» Крым – там «Пионеры» хотят пустить между Ялтой и Севастополем. Местные власти уже подсчитали: это сэкономит им несколько миллиардов рублей в год, которые тратятся на ремонт и заправку обычного, дизельного или бензинового общественного транспорта.

На испытания в Петербурге новые электробусы могут выйти уже до конца годаФото: Сергей ВОЛЧКОВ

Не отстает и Петербург. В Северной Столице такие электробусы можно было бы запустить к городам-спутникам: Кудрово, Мурино, Шушарам, Колпино, Сестрорецку и Приозерску.

- Пока никаких точных планов на этот счет у нас нет, - подчеркнул в интервью «Комсомолке» генеральный директор «Горэлектротранса» Василий Остряков. – Но, думаю, если все сложится удачно, на опытную эксплуатацию в Петербурге первые «Пионеры» могут выйти уже до конца этого года.