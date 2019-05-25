В Петербурге могут снизить тарифы ЖКХ

Уже с июля этого года в Петербурге может снизиться плата за тепло. И снизиться существенно: как сообщает пресс-служба Смольного, в масштабах города экономия жителей за год составит более 1,5 миллиардов рублей.

- Это получится сделать путем оптимизации расходов, внедрения на местах жесткой финансовой дисциплины, а также ряда современных законодательных инициатив, - отмечают в правительстве.

Кроме тарифов на тепло снизиться могут тарифы на воду и электричество. В сумме это даст жителям Северной столицы еще 1,45 миллиарда рублей годовой экономии. Также городские власти намерены пересмотреть минимальные нормы потребления газа – если это удастся сделать, платить за «голубое топливо» люди, опять же, будут меньше. Сейчас необходимые материалы находятся на согласовании в Правительстве России.

Такая позиция была озвучена на встрече врио губернатора Петербурга Александра Беглова и начальника Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева. ФАС дал инициативе «зеленый свет» и рекомендовал другим регионам взять такой подход на вооружение.

- Это первый случай в новейшей истории, когда вы заставляете компании экономить ресурсы, экономить на своих собственных издержках - а резервы экономии по всей стране мы оцениваем в 20-30%, - отметил Артемьев. - На вашем примере мы уже сейчас направили соответствующие предписания и письма по всей стране, где берем ваши подходы за основу.