Четвероногие актеры: в Петербурге в честь Дня города прошел парад такс

Такса – самое умилительное животное на свете. А тот, кто с этим не согласен, просто никогда не бывал на ежегодном «Такс Параде» на Васильевском острове. 25 мая это удивительное мероприятие прошло в Петербурге уже в восьмой раз. Да, возможно, оно не такое масштабное, как парад ретро-транспорта, не такое изысканное, как оперный концерт на Дворцовой и не такое зрелищное, как праздничный салют. Но поверьте: если вас там не было – вы многое пропустили. Так что скорее наверстывайте вместе с «Комсомолкой!»

Порой фантазия хозяев не знает границ.Фото: Олег ЗОЛОТО

В этом году участники парада – а это больше 100 человек и, соответственно, примерно столько же собак – разместились в саду Академии Художеств. Место было выбрано не случайно: главной темой мероприятия в этом году стало театральное искусство.

- Как говорится, вся жизнь театр, а таксы в ней актеры, - рассказали «КП» организаторы парада. – Весь 2019 год, как известно, объявлен в России годом театра. Так что мы решили не отставать.

На парад в саду Академии Художеств собралось более 100 участников.Фото: Олег ЗОЛОТО

Перед многочисленными зрителями таксы-участники и таксы-участницы предстали в образах Отелло и Дездемоны, демона Фагота и кота Бегемота из «Мастера и Маргариты», поросенка Фунтика и госпожи Беладонны, Ильи Муромца и Мистера Икса. Сами хозяева тоже нарядились в специально пошитые к празднику костюмы – ведь ничто так не украшает собаку, как ее владелец, верно?

На параде таксы предстали перед зрителями в образах классических театральных героев. Догадаетесь, откуда этот персонаж?Фото: Олег ЗОЛОТО

За восемь лет «Такс Парад» стал событием всероссийского уровня. В этом году в садике у Академии Художеств высадился целый «собачий десант» из разных городов и регионов – от Ленинградской области и Москвы до Пскова, Омска и Ростова-на-Дону. Ну и как во всяком крупном мероприятии, в нем обязательно принимают участие свои четвероногие звезды. Так, например, особым гостем сезона 2019 стала такси по имени Степа. Степа прославился на всю Россию несколько недель назад, после того, как автомобиль его хозяйки угнали с ним внутри. Героическая собака отказалась покидать салон добровольно и до последнего защищала хозяйскую собственность. На параде Степе в торжественной обстановке вручили за этот подвиг настоящую медаль.

Героический такс по имени Степа. Собственной персоной.Фото: Олег ЗОЛОТО

Ну и, конечно же, на развлечения организаторы не поскупились. Фото с дружелюбными и очень симпатичными собаками, отдельная игровая зона для детей, концерт, интерактивные зоны – словом, дело нашлось для всех, независимо от возраста и предпочтений. А кое-кто даже нашел себе на параде нового друга на всю жизнь – помимо всего прочего в саду Академии Художеств работали площадки групп, которые занимаются уходом за таксами, оставшимися без хозяев.

Словом, все было весело, красочно, ярко и очень интересно. Если же вы по каким-то причинам на «Такс Парад» не попали, не расстраивайтесь – на следующий год он повторится вновь.