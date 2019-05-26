Кони, танцы и барабанная дробь: Фото и видео лучших моментов Дня города в Санкт-Петербурге 26 мая 2019 года

Несмотря на то, что по календарю День города в Петербурге отмечают 27 мая, в 2019 году празднование было перенесено на выходные, 25 и 26 мая. В воскресение на главных улицах Петербурга развернулось грандиозное шоу: по Невскому проспекту грациозно проскакали цирковые кони, наполнили город радостным стуком сотни барабанщиков, а представители различных наций и народностей в аутентичных костюмах промчались на каретах, даря окружающим теплые улыбки. Праздник на 316-й день рождения Петербурга уже удался на славу.

В субботу, 25 мая, с 12 с Морской набережной Васильевского острова стартовала огромная колонна техники - парад ретро-техники. 250 машин - от маленьких и юрких легковушек до представительных автобусов и огромных грузовиков.

А чуть раньше прошел самый умилительный ежегодный «Такс Парад». Перед многочисленными зрителями таксы-участники и таксы-участницы предстали в образах Отелло и Дездемоны, демона Фагота и кота Бегемота из «Мастера и Маргариты», поросенка Фунтика и госпожи Беладонны, Ильи Муромца и Мистера Икса. Сами хозяева тоже нарядились в специально пошитые к празднику костюмы – ведь ничто так не украшает собаку, как ее владелец, верно?

Большой велопарад

Первыми отмечать День города в Петербурге начали велосипедистыФото: Артем КИЛЬКИН

Первыми День города 2019 года в Петербурге начали отмечать велосипедисты. С 10 часов утра петербуржцы на «железных конях» начали собираться на Греческой площади перед БКЗ «Октябрьский». Старт колонны был дан в 11:00. Сотни велосипедистов двинулись по Невскому проспекту. Здесь были все: и стар, и млад, и профессиональные велогонщики, и бизнесмены. По количеству людей, отправившихся в 17-километровый заезд по городу, Петербург еще раз подтвердил статус Северной Голландии, только теперь в новом качестве.

Сотни любителей велоспорта проехали 17 километров от центра Петербурга до парка 300-летияФото: Артем КИЛЬКИН

Финишировать велосипедисты начали уже к полудню, последние участники подъехали в парк 300-летния Петербурга уже к четырем часам вечера. Здесь спортсменов уже ждали артисты и молодые рок-музыканты с праздничным концертом.

Братья Запашные прошли кавалькадой по Невскому проспекту

Цирк – это праздник. А какой же День города без цирковой делегации. В этом году настроение детства петербуржцам и гостям города подарили народные артисты России Эдгар и Аскольд Запашные.

Возглавили шествие браться ЗапашныеФото: Артем КИЛЬКИН

- Я счастлив, что сегодня мы можем быть в Петербурге и участвовать в праздничном параде, - улыбнулся Аскольд.- По-моему, в Петербурге каждый день праздник. Ведь город пользуется большой популярностью.

Молодые таланты показали красоту циркового искусстваФото: Артем КИЛЬКИН

В полдень 26 мая артисты в красных мундирах и цирковые лошади начали свое шествие от Караванной улицы в сторону Биржевой площади до Михайловской улицы и вышли на Невский проспект. Следом за улыбчивыми укротителями тигров разворачивалось настоящее представление: дети на моноциклах, гироскуторах, роликах, джамперы, жонглеры, хула-хупы и многие другие молодые таланты показали красоту циркового искусства и все многообразие цирковых жанров.

Экстремалы на гироскуторах, велосипедах и многом другомФото: Артем КИЛЬКИН

«Бал национальностей»

- Мы пятый раз проводим в Петербурге «Бал национальностей», - завил «КП»-Петербург представитель комитета по межнациональным отношениям Вадим Окрушко. – У нас в городе проживает 193 национальности.

В Петербурге живут более 190 различных национальностейФото: Артем КИЛЬКИН

Действительно, Петербург очень многогранный и разносторонний город, в том числе за счет людей, которые в нем живут. Очутившись во время парада 26 мая на Невском проспекте можно было легко в этом убедиться. Сотни людей в красочных аутентичных костюмах проехали по главной артерии Северной столицы на настоящий бал. А на чем же еще ездить на балы, как не на каретах?

А какой бал без кареты?Фото: Артем КИЛЬКИН

Специально для этого в городе были собраны все экипажи. Прекрасные дамы в кокошниках, сарафанах, платьях из хан-атласа, богато расшитые золотом и серебром, а также их кавалеры в тюбетейках, косоворотках, шароварах из ярких тканей приплясывая, ехали в каретах, у которых звонко стучали колеса, по Невскому проспекту до Стрелки Васильевского острова, где начались танцы.

«Есть рекорд!»

Большой подарок Петербургу сделали барабанщики со всей России, которые специально приехали в Северную столицу на День города, чтобы исполнить самое массовое крещендо в мире и вписать этот день в Книгу рекордов Гиннесса. И им это удалось.

Барабанщицы установили мировой рекорд в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН

Колонна барабанщиков в ярких костюмах вышла утром в воскресение на Невский проспект. Музыканты исполнили самое массовое тутти в России. А следом выстроились в три ряда и начали отбивать ритм крещендо, «передавая» ритм друг другу. Так они прошли весь Невский проспект. Сотни зрителей радостно приветствовали барабанщиков, поддерживали их и болели. Правда, поделиться впечатлениями со спутниками было сложно. Стук барабанов заполнил все улицы и заложил уши. Но оно стоило того. Тем более что глаз радовали костюмы музыкальных коллективов: здесь тебе и барабанщицы в элегантных военных кителях и даже в национальной одежде.

И зарядили радостью и позитивом горожанФото: Артем КИЛЬКИН

- Есть рекорд! 556 барабанов, - торжественно объявил представитель Книги рекордов Гиннеса Правин Патель, который специально приехал в Петербург из Лондона.

Любовь, танцы и самый большой хештег

На этом праздник не закончился. Петербуржцы признались в огромной любви к родному городу, выстроившись на Невском проспекте в хештег «СПБ», а также «нарисовали» своими телами красное сердце.

Ну, и куда же без флешмоба. Колонна петербуржцев в белых футболках зажгли Невский, показав, как надо веселиться. Десятки человек синхронно исполнили движения заводного танца Skibidi. Зрители с удовольствием присоединялись и сливались в одну большую волну веселья.

Петербуржцы массово исполнили танец "скидиби"Фото: Артем КИЛЬКИН

Но на этом День города еще не закончен. Впереди горожан ждут еще не менее яркие концерт классической музыки на Дворцовой площади, «Поющие мосты» и праздничный фейерверк. Подробнее узнать расписание мероприятий на 26 мая 2019 года в Петербурге можно здесь.