Парад чемпионов «Зенит» 26 мая 2019 года: Онлайн-трансляция

«Зенит» - чемпион! Сегодня, 26 мая 2019 года, футбольный клуб Петербурга отмечает в родном городе победу в российской Премьер-лиге. Сине-бело-голубая флотилия в 19:15 отправится в путешествие по рекам Северной столицы, чтобы отпраздновать первенство вместе со всем городом.

Корабль с футболистами движение от пересечения Крюкова канала и канала Грибоедова в 19:15 по местному времени. К финальной точке водной части чемпионского парада планируется прибыть в 20:00.

Так, корабль с футболистами пройдет по Крюкову каналу, повернет на Мойку в сторону Летнего сада и после моста Белинского пришвартуется возле Шереметьевского дворца.

Дальше «зенитовцы» пересядут на золотой чемпионский автобус и отправятся по Невскому проспекту в сторону Адмиралтейства, а затем через Стрелку Васильевского острова к «Петровскому» стадиону.

Футболисты приглашают болельщиков присоединиться к параду. А «КП»-Петербург будет рассказывать вам в режиме онлайн, как проходит чемпионское шествие.