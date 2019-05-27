2019-05-27T09:26:52+03:00
Общество

Салют, «поющие мосты», 3D-шоу и «летающий огненный человек»: В Петербурге отпраздновали день города красочным шоу

В Северной столице прошел один из самых красивых праздников [видео]
Роман ЛЯЛИН
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Петербург отпраздновал День города с размахомПетербург отпраздновал День города с размахомФото: Артем КИЛЬКИН
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Санкт-Петербургу исполнилось 316 лет. Праздничные гуляния проходили по всему городу. По улицам города с ветерком проехались 250 раритетных авто. Здесь можно было увидеть первый советский междугородный автобус – «усатый» ЗИС-127. Братья Запашные прошли кавалькадой по Невскому проспекту.

Салют над разведенными мостами стал гвоздем празднования Фото: Артем КИЛЬКИН

Салют над разведенными мостами стал гвоздем празднованияФото: Артем КИЛЬКИН

День города в Петербурге завершило открытие сезона поющих мостов и салют.

Большой подарок Петербургу сделали барабанщики со всей России, которые специально приехали в Северную столицу на День города, чтобы исполнить самое массовое крещендо в мире и вписать этот день в Книгу рекордов Гиннесса. Параллельно фанаты "Зенита" праздновали чемпионство своей команды.

Тысячи горожан пришли посмотреть на "поющие мосты" Фото: Артем КИЛЬКИН

Тысячи горожан пришли посмотреть на "поющие мосты"Фото: Артем КИЛЬКИН

Ну в самое красочное шоу осталось напоследок. Завораживающий салют, озаривший небо прямо над разведенными мостами. Шоу дополнял артист, паривший над водой с пламенем. Ну а на самих мостах появились 3D-изображения.

Праздник дополнял симфонический оркестр Фото: Артем КИЛЬКИН

Праздник дополнял симфонический оркестрФото: Артем КИЛЬКИН

Дополняли красоту вечера факелы на Ростральных и симфонический оркестр, аккомпанирующий разведению Дворцового моста.

Для горожан устроили пиротехнический спектакль Фото: Артем КИЛЬКИН

Для горожан устроили пиротехнический спектакльФото: Артем КИЛЬКИН

Первые красочные вспышки озарили небо над Петербургом ровно в полночь сразу же после виртуозного выступления музыкантов. В этом году для горожан устроили настоящий пиротехнический спектакль из тысячи огненных комет.

Над водой парил "огненный человек" Фото: Артем КИЛЬКИН

Над водой парил "огненный человек"Фото: Артем КИЛЬКИН

Красочное шок в честь Дня города Фото: Артем КИЛЬКИН

Красочное шок в честь Дня городаФото: Артем КИЛЬКИН

Посмотреть на шоу пришли тысячи горожан Фото: Артем КИЛЬКИН

Посмотреть на шоу пришли тысячи горожанФото: Артем КИЛЬКИН

Городу исполнилось 316 лет Фото: Артем КИЛЬКИН

Городу исполнилось 316 летФото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге завершилось одно из самых ярких шоу Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге завершилось одно из самых ярких шоуФото: Артем КИЛЬКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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