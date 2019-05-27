Салют, «поющие мосты», 3D-шоу и «летающий огненный человек»: В Петербурге отпраздновали день города красочным шоу
Санкт-Петербургу исполнилось 316 лет. Праздничные гуляния проходили по всему городу. По улицам города с ветерком проехались 250 раритетных авто. Здесь можно было увидеть первый советский междугородный автобус – «усатый» ЗИС-127. Братья Запашные прошли кавалькадой по Невскому проспекту.
Салют над разведенными мостами стал гвоздем празднованияФото: Артем КИЛЬКИН
День города в Петербурге завершило открытие сезона поющих мостов и салют.
Большой подарок Петербургу сделали барабанщики со всей России, которые специально приехали в Северную столицу на День города, чтобы исполнить самое массовое крещендо в мире и вписать этот день в Книгу рекордов Гиннесса. Параллельно фанаты "Зенита" праздновали чемпионство своей команды.
Тысячи горожан пришли посмотреть на "поющие мосты"Фото: Артем КИЛЬКИН
Ну в самое красочное шоу осталось напоследок. Завораживающий салют, озаривший небо прямо над разведенными мостами. Шоу дополнял артист, паривший над водой с пламенем. Ну а на самих мостах появились 3D-изображения.
Праздник дополнял симфонический оркестрФото: Артем КИЛЬКИН
Дополняли красоту вечера факелы на Ростральных и симфонический оркестр, аккомпанирующий разведению Дворцового моста.
Для горожан устроили пиротехнический спектакльФото: Артем КИЛЬКИН
Первые красочные вспышки озарили небо над Петербургом ровно в полночь сразу же после виртуозного выступления музыкантов. В этом году для горожан устроили настоящий пиротехнический спектакль из тысячи огненных комет.
Над водой парил "огненный человек"Фото: Артем КИЛЬКИН
Красочное шок в честь Дня городаФото: Артем КИЛЬКИН
Посмотреть на шоу пришли тысячи горожанФото: Артем КИЛЬКИН
Городу исполнилось 316 летФото: Артем КИЛЬКИН
В Петербурге завершилось одно из самых ярких шоуФото: Артем КИЛЬКИН
ИСТОЧНИК KP.RU