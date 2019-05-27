Почему в России не выпустили банкноты с портретами Пушкина, Достоевского и Чайковского

В современном мире бумажные деньги уверенно уходят на второй план. Сегодня у каждого есть банковская карта, которую нужно лишь приложить к терминалу, чтобы оплатить покупки. Тем не менее, купюры – это не только материальное. За ними стоит огромный пласт истории страны. Знаете ли вы, что сегодня мы могли бы расплачиваться деньгами с портретами Достоевского, Пушкина и Чайковского – вместо привычных купюр с изображением городов? Почему были бумажные деньги с Лениным, а со Сталиным не было? Какие купюры собирались выпустить во время Великой Отечественной войны? Ответы на эти и другие вопросы можно узнать на уникальной выставке «Деньги, которых не было». Она открылась в Доме фондовых капиталов Петропавловской крепости. И повод более чем торжественный – бумажным деньгам в России в 2019-м году исполняется 250 лет.

Большинство экспонатов - это деньги, которыми так никто и не расплатился.Фото: Олег ЗОЛОТО

Первые купюры в России были похожи скорее на документы на большом листке бумаги. История бумажных денег берет начало со времен правления Екатерины II. В 1768 году императрица подписала манифест об учреждении «государственных банков для вымена ассигнаций». И тем самым начала вводить в обращение банкноты.

Первые бумажные деньги в России выглядели так.Фото: Олег ЗОЛОТО

На выставке в Петропавловке решили показать не просто купюры за последние 250 лет. Там собраны эскизы и проекты банкнот из собрания Гознака. И почти вся коллекция новой выставки – деньги, которыми так никто и не расплатился.

Бумажным деньгам в России исполнилось 250 лет.Фото: Олег ЗОЛОТО

Портреты российских правителей на бумажных деньгах появились именно с «императорской серии», которую взялись разрабатывать в 1892 году. Именно в это время министр финансов Сергей Витте начал подготовку к денежной реформе. Однако купюры с портретами Александра III, Александра II и Павла I так и не вышли. Зато появились крупные банкноты – в 100 и 500 рублей – с Екатериной II и Петром I. В народе эти деньги прозвали «катенька» и «петенька». А в 1911-1913 годах эти же купюры были перевыпущены еще раз с изменениями в эскизах и технологии. И стали достижением того времени – самыми красивыми и защищенными от подделки банкнотами.

Купюру с портретом Екатерины II прозвали "катенькой".Фото: Олег ЗОЛОТО

Во время Великой Отечественной войны могли появиться банкноты с выдающимися полководцами. Например, с Александром Невским на лицевой стороне и Ледовым побоищем на обороте. Или с Александром Суворовым и переходом через Альпы. На самой крупной купюре (в 25 рублей) собирались изобразить Владимира Ленина и штурм Зимнего дворца. Но возможностей в 1942-1943 годах выпустить эти деньги, конечно, не было. Тем не менее, купюры с портретом Ленина уже имелись в обращении – их выпустили в 1938 году.

Штурм Зимнего дворца могли изобразить на купюре в 25 червонцев.Фото: Олег ЗОЛОТО

А могли быть и деньги с изображением Александра Невского.Фото: Олег ЗОЛОТО

Примечательно, что на эскизах банкнот 1950-х годов появились профили Ленина и Сталина. Последний, вероятнее всего, не хотел размещать себя на деньгах. После смерти Сталина также были выпущены проекты бумажных денег с изображением вождя, однако и они не вышли.

Эти банкноты так и не вошли в обращение.Фото: Олег ЗОЛОТО

В 1990-е годы художники Гознака создали серию с портретами Ломоносова, Достоевского, Пушкина, Чайковского, Шаляпина, Гагарина, Менделеева. Однако в 1993-1994 году другие художники – Игорь Крылков и Алексей Тимофеев – представили эскизы банкнот с изображением городов. И именно эту концепцию выбрали для российских денег. Это те самые купюры, что мы знаем сегодня. Первые банкноты «городской серии» вышли в 1995 году. После деноминации с них убрали три нуля и перевыпустили в 1997-м.

Деньги с портретом Пушкина могли появиться в нашей стране в 90-е годы.Фото: Олег ЗОЛОТО

Серию с портретами выдающихся личностей создавали одновременно с известной сегодня "городской".Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2001-м вышла купюра в тысячу рублей, а в 2006-м – пятитысячная. Интересно, что на первой изображен Ярославль, а мог быть Суздаль. Художники предлагали несколько вариантов эскизов, а Банк России выбирал из них самостоятельно. Также и на банкноте в 5 тысяч рублей мог быть изображен Владимир, но сегодня все мы знаем, что на ней Хабаровск.

Так могла бы выглядеть пятитысячная купюра.Фото: Олег ЗОЛОТО

СКАЗАНО

Тахир Сейфулин, главный художник Дирекции по разработке новых продуктов АО «Гознак»:

– Заказчиком выступает Банк России, поэтому именно он принимает решение, изображение какого города выбрать на банкноте. Сначала рассматривают предварительный список городов, потом дается конкретное задание – показать эти города. Конечно, важное условие – чтобы купюры резко отличались по цветовой гамме друг от друга, чтобы людям удобно было обращаться с ними. Но самое главное – это размещение защиты. Мы представляем и цветовую гамму, и схему размещений защитных элементов. Затем Банк выбирает вариант из эскизов.

НА ЗАМЕТКУ

Как попасть на выставку «Деньги, которых не было»

Где: Петропавловская крепость, Дом фондовых капиталов (Музей истории денег АО «Гознак»)

Время работы: с 24 мая по 30 декабря

С 10:00 до 20:00

Июнь – сентябрь – ежедневно

Октябрь – декабрь – ежедневно, кроме четверга

Входной билет в музей: взрослый – 200 рублей; льготный – 100 рублей