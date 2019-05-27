Ни пуха, ни пера: 27 мая выпускники Петербурга сдают первый ЕГЭ

В понедельник, 27 мая, у выпускников 11 классов в Петербурге важный и волнительный день. Многие накануне провели бессонную ночь не только потому, что любовались праздничным салютом в честь Дня города, а потому, что «грызли гранит науки». Сегодня стартует основной период проведения государственной итоговой аттестации 2019 года и начнется он с единого государственного экзамена (ЕГЭ) по географии и литературе.

- Сегодня первый экзаменационный день. В Петербурге на географию зарегистрировано 1026 выпускников, а на литературу – 3650, - рассказали в комитете по образованию Северной столицы.

Всего в 2019 году в Петербурге сдавать ЕГЭ собираются почти 35 тысяч человек. Из них 25,5 тысяч – это выпускники этого года, а остальные девять тысяч те, кто учится в колледжах или лицеях, получая среднее специальное образование, а также выпускники прошлых лет.

Результат за экзамен 27 мая петербуржцы узнаю 11 июняФото: Мария ЛЕНЦ

Вообще, первый экзамен всегда кажется самым сложным. Но, как говорится, главное начать, а потом все пойдет как по маслу. Официальные результаты за сегодняшний ЕГЭ выпускники узнают только 11 июня. Но после этого еще рано будет расслабляться. Всего основной период итоговых экзаменов будет длиться больше месяца с 27 мая до 1 июля 2019 года включительно.

Так, в среду, 29 мая, в петербургских школах будут проводить экзамен по математике. В пятницу, 31 мая, школьники сдают историю и химию. Спустя выходные, в понедельник, 3 июня, внимание всех будет приковано к одному из важнейших экзаменов – ЕГЭ по русскому языку.

ЕГЭ по иностранным языкам пройдет в несколько этапов: 5 июня в письменной форме, а 7 и 8 июня экзаменовать выпускников будут устно. Также 5 июня состоится экзамен по физике.

Заключительными экзаменами станут обществознание – 11 июня, и 13 июня пройдут ЕГЭ по биологии, информатике и ИКТ. Для тех, кто по какой-то причине не смог участвовать в сдаче экзаменов с 27 мая по 13 июня, будет предоставлена возможность проверить свои знания с 17 июня по 1 июля.

А сегодня пожелаем всем выпускникам «ни пуха, ни пера».