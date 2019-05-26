2019-05-27T15:04:56+03:00
Досуг

Петербургский нефтяной терминал закупил липы для городского субботника в Кировском районе

ПНТ традиционно принимает активное участие в активностях по озеленению Кировского района Петербурга
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В этом году терминал приобрел для мероприятий, которые проходили в рамках городского субботника, саженцы липы. Всего было приобретено несколько десятков деревьев.

Саженцы были высажены по проспекту Стачек напротив ЗАГСА Кировского района. Кроме того, участники субботника очистили от опавшей листвы и мусора дорожки в сквере на Бульваре Новаторов и в Саду им 9-го января. На уборку сквера Петра Семененко в Автово вышли ветераны Кировского завода, сообщает информационный портал администрации Кировского района. В акциях по благоустройству района приняло участие около 15000 человек.

Как отметили в компании: «Мы всегда с готовностью откликаемся на предложения администрации Кировского района, стараемся работать над устойчивым развитием района, да и всего города, в вопросах благоустройства и экологической безопасности. В том числе, это проявляется во внедрении самых современных экологических технических решений, таких как комплекс всплывающих бонов, на самом терминале».

ИСТОЧНИК KP.RU

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