2019-05-27T17:30:56+03:00
Новости компаний

МегаФон - лидер по числу базовых станций стандарта LTE в России

Абонентам Северо-Запада доступна скорость до 300 Мбит/сек
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Мы привыкли, что в кармане у нас маленький компьютер с мгновенным доступом в интернет, однако он – лишь пластмассовая коробочка, если связь вдруг пропала. Нет ничего хуже, когда нет сети, а тебе срочно надо позвонить или проверить почту. Чтобы таких историй было меньше, нужно выбирать правильного оператора. А как это сделать? На помощь придут цифры.

С начала 2019 года Мегафон на 7% увеличил число базовых станций стандарта LTE. А это значит, что компания по-прежнему остается лидером по числу базовых станций четвертого поколения среди операторов «большой четверки».

Итак, по данным на 1 мая 2019 года общее число базовых станций стандарта LTE в сети МегаФон превысило 93 тысячи. Кроме того, оператор постоянно увеличивает скорость интернета, улучшая пропускную способность сети LTE-Advanced. На данный момент в 47 регионах, где присутствует МегаФон, абонентам доступна скорость до 300 Мбит/сек. На Северо-Западе такими сверхскоростями могут воспользоваться жители Архангельской, Вологодской, Ивановской, Калининградской, Мурманской, Псковской, Тверской и Ярославской областях, а также в Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Ну это ли не счастье!

- Сегодня высокоскоростной доступ в интернет – насущная необходимость, и оператор должен соответствовать требованиям абонентов, - комментирует технический директор Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон» Андрей Звонаренко. – Именно поэтому мы продолжаем инвестировать деньги в развитие сети в регионах присутствия, обеспечивая наших клиентов устойчивой связью и высокоскоростным интернетом. Эти инвестиции позволяют нам оставаться лидерами и предлагать новые цифровые сервисы, которые делают жизнь абонентов комфортнее и интереснее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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