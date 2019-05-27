«Это сказка!»: Бузова, Боярские поздравили Петербург с днем рождения

27 мая – официальный день Санкт-Петербурга. Сегодня Северной столице России исполнилось 316 лет. Праздничные гуляния и салют, посвященные этому дню состоялись накануне, в воскресение. А некоторые заезжие музыканты даже отметили здесь личные даты: Кристина Орбакайте 48 лет, Стас Михайлов - 50.

- Оказаться в Питере в свой День Рождения в окружении близких друзей, проплыть под мостами Невы - это сказка! – рассказала у себя в микроблоге Кристина Орбакайте, опубликовав совместное фото с Филипом Киркоровым на кораблике под мостом.

orbakaite_k Оказаться в Питере в свой День Рождения в окружении близких друзей, проплыть под мостами Невы - это сказка!

Сегодня известные люди, родившиеся здесь, поздравили город с праздником в соцсети. Певица, телеведущая, а также светская львица Ольга Бузова оказалась в первых рядах поздравителей.

buzova86 Бузова поздравила родной Санкт-Петербург С днём рождения

- Родной Санкт-Петербург. С днём рождения Великий город на Неве. Город - сказка Люблю и буду любить всегда тебя особенной любовью, - сообщила звезда в Instagram.

Елизавета Боярская сообщила, что у нее нет величавой фотографии с Невского проспекта, и опубликовала видео-выступление брата Сергея. Сергей Боярский специально приехал к Ленинградскому вокзалу в Москве, чтобы произнести торжественную речь и исполнить под гитару песню Земфиры «С днем рождения, мой любимый город».

lizavetabo Боярская тоже присоединилась к поздравлениям

- Самый прекрасный город на земле! Серега, - ты неисправимый романтик, умница! А тебя я поздравляю с Днем Рождения доченьки, пусть Сашуля растёт доброй, умной, отзывчивой, весёлой девочкой, на радость папе и маме и сестре и тете и бабушкам и дедушке, - в соцсети Елизавета.