2019-05-27T17:49:01+03:00
Звезды

«Это сказка!»: Бузова, Боярские поздравили Петербург с днем рождения

Звезды признались в любви городу на Неве
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Звезды поздравили Петербург с днем рожденияЗвезды поздравили Петербург с днем рожденияФото: Артем КИЛЬКИН
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27 мая – официальный день Санкт-Петербурга. Сегодня Северной столице России исполнилось 316 лет. Праздничные гуляния и салют, посвященные этому дню состоялись накануне, в воскресение. А некоторые заезжие музыканты даже отметили здесь личные даты: Кристина Орбакайте 48 лет, Стас Михайлов - 50.

- Оказаться в Питере в свой День Рождения в окружении близких друзей, проплыть под мостами Невы - это сказка! – рассказала у себя в микроблоге Кристина Орбакайте, опубликовав совместное фото с Филипом Киркоровым на кораблике под мостом.

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Оказаться в Питере в свой День Рождения в окружении близких друзей, проплыть под мостами Невы - это сказка!
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Сегодня известные люди, родившиеся здесь, поздравили город с праздником в соцсети. Певица, телеведущая, а также светская львица Ольга Бузова оказалась в первых рядах поздравителей.

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Бузова поздравила родной Санкт-Петербург С днём рождения
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- Родной Санкт-Петербург. С днём рождения Великий город на Неве. Город - сказка Люблю и буду любить всегда тебя особенной любовью, - сообщила звезда в Instagram.

Елизавета Боярская сообщила, что у нее нет величавой фотографии с Невского проспекта, и опубликовала видео-выступление брата Сергея. Сергей Боярский специально приехал к Ленинградскому вокзалу в Москве, чтобы произнести торжественную речь и исполнить под гитару песню Земфиры «С днем рождения, мой любимый город».

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Боярская тоже присоединилась к поздравлениям
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- Самый прекрасный город на земле! Серега, - ты неисправимый романтик, умница! А тебя я поздравляю с Днем Рождения доченьки, пусть Сашуля растёт доброй, умной, отзывчивой, весёлой девочкой, на радость папе и маме и сестре и тете и бабушкам и дедушке, - в соцсети Елизавета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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