Киберспортивный проект МегаФона и ESforce Holding стал победителем премии Effie Russia Awards 2019

Еще одна награда в копилку. Мегафон может похвастаться не только тем, что обеспечивают устойчивую сотовую связь, но и тем, что развивает другие сферы интересов. Так на днях стало известно, что проект МегаФона и ESforce «Киберспорт начинается с тебя» получил главную премию за достижения в сфере рекламы и маркетинга в России - Effie Russia Awards. Он победил в номинации «Спонсорство».

А теперь подробнее. МегаФон начал реализовать проект «Киберспорт начинается с тебя» в 2018 году, когда стал партнером ESforce Holding Ltd, одной из крупнейших киберспортивных организаций в мире и лидер компьютерного спорта на рынках России, СНГ и Восточной Европы. В течение года компания активно поддерживала команду Virtus Pro, а также провела масштабный турнир MegaFon Winter Clash 2018, где в игру Dota 2 сражались лучшие мировые киберспортивные команды.

МегаФон признан самым эффективным брендом в телекоммуникациях по мнению Effie Russia в 2019 года.

- В России киберспорт становится все популярнее – миллионы человек играют и следят за новостями в этой сфере, - замечает директор по бренд-коммуникациям МегаФона Снежана Черногорцева. - За битвами в киберпространстве наблюдают с не меньшим интересом, чем за матчами ведущих футбольных клубов. Больше половины зрителей сами участвуют в киберспортивных турнирах, и замечают, кто является спонсором игр. Логично предполодить, что аудитория киберспорта будет расти и взрослеть. Поэтому, МегаФон, как лидер цифрового рынка в стране, поставила цель занять свою нишу в киберспорте, чтобы активно общаться с этой аудиторией уже сейчас.

Кроме бронзы в номинации «Спонсорство» (МегаФон стал единственным призером в данной номинации) оператор получил еще три немаловажные награды. Золото за digital-кампанию «Чемпионы наших сердец» (ситуативная активация в рамках Чемпионата мира по футболу в поддержку МегаФон ТВ), серебро за благотворительную акцию «Для тех, кто ждет» и бронзу за продвижение онлайн-сервиса «МегаФон ТВ».

И это еще не все, МегаФон признан самым эффективным брендом в телекоммуникациях по мнению Effie Russia в 2019 года.

Маргарита РЫБАКОВА