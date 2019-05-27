Кафе «Добродомик» на Васильевском острове, где бесплатно кормят пенсионеров, откроется через неделю

На прошлой неделе в Петербурге разгорелся скандал вокруг кафе «Добродомик» на Васильевском острове. Заведение, в котором каждый будний день бесплатно обедали пенсионеры, внезапно закрылось. Сотни дедушек и бабушек остались голодными, а у владельцев начались проблемы.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Почему «Добродомик» на Ваське все еще закрыт 00:00 00:00

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/710922" frameborder="0"></iframe> Кафе, где бесплатно кормят пенсионеров, закрыли после проверки.Сотни бабушек и дедушек остались голодными… Ведь в Питере закрыли кафе, где пенсионеров кормили бесплатными обедами. Управление

ВСТРЕЧА С АДМИНИСТРАЦИЕЙ

Поводом стали несколько нарушений – граффити на фасаде здания, незаконное размещение информационных материалов, отсутствие урн и мусор на прилегающей территории. Еще одной претензией ревизоров из районного отдела потребительского рынка стало несоблюдение требований СЭС. По стандартам, на каждого посетителя общепита должно быть не менее 2 кв.м. У «Добродомика» площадь небольшая, а желающих съесть тарелку горячего супа много. Поэтому вместо положенных 25 посадочных мест все 50.

Пенсионеры приезжают в "Добродомик" со всего Петербурга.Фото: Олег ЗОЛОТО

Утром в понедельник, 27 мая, основательница кафе Александра Синяк встретилась с представителями администрации Васильевского района. Женщина пыталась выяснить, что сделать, чтобы «Добродомик» открылся посетителей, которые съезжаются к ним со всего города.

Тем для обсуждения было две – нарушения и 700 тысяч штрафа, который якобы грозил организации за недочеты в работе. С последним выяснилось, что сотрудники кафе и ведомство поняли друг друга неправильно. Платить сумасшедшие деньги «Добродомик» никто не заставлял и предписаний не оформлял.

Бесплатными обедами пенсионеров угощают каждый будний день с 12 до 16 часов.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Сотрудница надзорного органа действительно расписала эти суммы на газете. Но делала она это из лучших побуждений, - объясняет Александра. - Чтобы предупредить нас, какие деньги мы можем заплатить, если не избавимся от недочетов.

ОДНА ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ НЕРЕШЕННОЙ

Что касается нарушений, на Синяк составили два протокола: из-за мешка мусора у лестницы и электрическую гирлянду на фасаде здания.

- Я согласилась со всеми этими претензиями. Иллюминацию сняли, граффити закрашено не нами, - объясняет Синяк. - 3 июня будет решение, грозит нам штраф или же просто предупреждение. На данный момент кафе закрыли не потому, что так сказала администрация, а по моему решению. У «Добродомика» есть еще одна проблема, которая требует решения: на такой площади, как у нас, нельзя кормить столько людей.

Без "Добродомика" пенсионерам пришлось тяжело.Фото: Олег ЗОЛОТО

В ближайшие дни Александра и ее муж Евгений Гершевич будут решать, как выйти из непростой ситуации. Впереди у них встречи с Роспотребнадзором и СанЭпидемСтанцией.

- Мы примем от них указания. Либо уменьшим посадку, либо что-то изменим в помещении, - вздыхает Александра. - Мы планируем, что в следующий понедельник, 3 июня, двери «Добродомика» вновь распахнутся.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На улице Маршала Тухачевского, 23 продолжается строительство «Добродомика» на тысячу мест! Александр и Евгений начали работы в январе 2019 года. За несколько месяцев бетонный короб превратился в помещения с обшитыми стенами и перегородками. Однако работ впереди еще много. Сейчас основатели социального кафе нуждаются в помощи волонтеров.

Строительство "Добродомика" на улице Маршала Тухачевского идет полным ходом. Фото: vk.com/dobrodomik.

- На Тухачевского мы можем кормить около 1000 человек в день официально. Сейчас работа в разгаре, - говорит Синяк. - Благодаря поддержке мы смогли докупить все необходимые материалы по электрике на эту и следующую неделю. Также приобрели все для шпаклевки.

Присоединиться в добростроителям может любой желающий. Планируется, что заведение откроется будущей осенью.

ОФИЦИАЛЬНО

«Замечания уже устранены»

Виталий Мартыненко, заместитель главы администрации Василеостровского района:

- Многотысячный штраф не мог быть по определению. Потому что сейчас произошла процедура ознакомления с теми нарушениями, и Александра ознакомилась с ними. На основании этого в дальнейшем будут выработаны решения по тем санкциям, которые могут быть. Мы поговорили, что эти замечания будут устранены. Причем они уже сейчас устранены. По тем критериям, что есть по данным нарушениям, предусмотрено предупреждение. Ни в коем случае администрация не заинтересована в каких-то максимальных санкциях.

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