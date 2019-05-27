Чиновник показал кукиш карельскому Минэкономразвития

Забавный случай произошел на днях в Республике Карелия: глава Кедрозерского сельского поселения показал кукиш местному министерству экономического развития. Ну, не совсем показал – отправил картинкой по электронной почте в ответ на официальный запрос. История, как говорится, смешная, да вот ситуация страшная: в запросе шла речь о «неэффективных» деревнях, которые надлежит упразднить. Другими словами – окончательно уничтожить.

Построить тяжело, сломать легко

Письмо было разослано в районные администрации 23 мая. В нем региональное Минэкономразвития просило подготовить и прислать список деревень, которые «целесообразно упразднить в целях оптимизации расходов бюджетной системы». Администрации спустили требование чиновников ниже, на уровень сельских поселений. И тогда из одного, Кедрозерского, пришел неожиданной ответ – нарисованный от руки кукиш.

- Что значит «упразднить»? – рассказал «КП» автор рисунка, мятежный глава Анатолий Папченков. – Это значит снять с баланса, перестать выделять деньги на дороги, электричество, подвоз питьевой воды и прочие нужды. Удивительно: наш президент, Владимир Путин, призывает народ ехать на Дальний восток, осваивать незаселенные земли. А у нас тут предлагают уничтожать деревни, которые уже существуют.

По словам Папченкова, особенно в письме минэка его возмутила строчка «неэффективные поселения». Одно дело, говорит чиновник, упразднять населенный пункт, который давно уже опустел, и совсем другое – тот, где все еще живут люди.

- В 2013 году мы хотели у себя в поселении возродить две деревни, - поделился Папченков. – Нам отказали, причем по какой-то совершенно формальной причине. В 2018 планировали попробовать снова, но законы успели измениться – теперь перед тем, как начать что-то сделать, нужно получить одобрение жителей соседних деревень и поселков. Вот так и получается: возродить – долго и сложно, а уничтожить можно всего за одно совещание.

«Это моя позиция»

Официального ответа на свое письмо наш собеседник пока не получил. Но определенную реакцию «наверху», отметил Папченков, оно уже вызвало: по крайней мере на уровне района власти заговорили о том, что, возможно, так рубить сплеча и обрекать маленькие поселки на вымирание не стоит. Заговорили пока кулуарно, вполголоса, но это уже хоть что-то.

- Я вообще давно заметил: если я с ними по-хорошему, со мной обращаются как с дурачком, - рассказал глава Кедрозерского поселения. – А если я начинаю дурачиться, то меня начинают слышать. Парадокс. Ну а страшно было или нет – вы знаете, не страшно. Дело в том, что я не так давно достиг пенсионного возраста – и по старому законодательству и по новому – и это обстоятельство меня, думаю, неким образом защищает. Да и вообще – это моя позиция. Почему я должен бояться?

В Кедрозерском поселении, добавил наш собеседник, вообще народ подобрался горячий – от жителей до местных депутатов. То кукиш в районную администрацию отправят, то пообещают оглоблей по хребтине вдарить, то вообще начальников с совещания взашей выгонят. Одним словом, Север. Суровый край.

Между тем совещание, материалы для которого собирал Минэкономразвития, назначено на 29 мая. Будет ли на нем принят во внимание ответ Папченкова, и как на него отреагируют чиновники рангом повыше – пока не известно.