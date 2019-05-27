В Киришском районе Ленобласти Мазда влетела в дерево: три человека погибли

Смертельная авария произошла вечером в Киришском районе Ленинградской области. На 24 километре трассы "Кириши - Будогощь" 35-летний водитель, ехавший за рулем Мазды 3, на скорости не справился с управлением и вылетел в кювет, где столкнулся с деревом.

- В аварии от полученных травм погибли водитель и двое мужчин, - рассказывают в УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Они скончались на месте происшествия. Травмы также получил еще один пассажир.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/711329" frameborder="0"></iframe> В аварии в Киришском районе погибли три человека.

Пострадавший сейчас в тяжелом состоянии. Его госпитализировали на карете "скорой помощи". По словам очевидцев, дерево от мощного удара переломилось.

- Мимо ехали, жуть, - рассказывает очевидец Анна. - Сосна пополам, вот это удар.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все детали произошедшего. По словам водителей, на этом участке дороги часто превышают скорость. Из-за этого и могла произойти авария.