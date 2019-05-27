В Киришском районе Ленобласти Мазда влетела в дерево: три человека погибли
Смертельная авария произошла вечером в Киришском районе Ленинградской области. На 24 километре трассы "Кириши - Будогощь" 35-летний водитель, ехавший за рулем Мазды 3, на скорости не справился с управлением и вылетел в кювет, где столкнулся с деревом.
- В аварии от полученных травм погибли водитель и двое мужчин, - рассказывают в УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Они скончались на месте происшествия. Травмы также получил еще один пассажир.
В аварии в Киришском районе погибли три человека.
Пострадавший сейчас в тяжелом состоянии. Его госпитализировали на карете "скорой помощи". По словам очевидцев, дерево от мощного удара переломилось.
- Мимо ехали, жуть, - рассказывает очевидец Анна. - Сосна пополам, вот это удар.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все детали произошедшего. По словам водителей, на этом участке дороги часто превышают скорость. Из-за этого и могла произойти авария.
ИСТОЧНИК KP.RU