2019-05-27T23:58:51+03:00
Происшествия

В Киришском районе Ленобласти Мазда влетела в дерево: три человека погибли

Еще один получил тяжелые травмы
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Водитель влетел в дерево Фото: ДТП и ЧП ПетербургаВодитель влетел в дерево Фото: ДТП и ЧП Петербурга
Изменить размер текста:

Смертельная авария произошла вечером в Киришском районе Ленинградской области. На 24 километре трассы "Кириши - Будогощь" 35-летний водитель, ехавший за рулем Мазды 3, на скорости не справился с управлением и вылетел в кювет, где столкнулся с деревом.

- В аварии от полученных травм погибли водитель и двое мужчин, - рассказывают в УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Они скончались на месте происшествия. Травмы также получил еще один пассажир.

В аварии в Киришском районе погибли три человека.

Пострадавший сейчас в тяжелом состоянии. Его госпитализировали на карете "скорой помощи". По словам очевидцев, дерево от мощного удара переломилось.

- Мимо ехали, жуть, - рассказывает очевидец Анна. - Сосна пополам, вот это удар.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все детали произошедшего. По словам водителей, на этом участке дороги часто превышают скорость. Из-за этого и могла произойти авария.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
УФАС Петербурга отменила закупки Петербургского метрополитена
Александр Беглов освободил от должности главу Комитета по природопользованию Петербурга
На аллее славы в Петербурге появились звезды артистов Алисы Фрейндлих и Олега Басилашвили
В Петербурге суд оставил под арестом директора театра кукол, обвиняемого во взятке в 1,2 млн
Полиция устроила погоню за байкером по центру Петербурга
В детском саду Петербурга загорелась проводка
В Петербурге серфингист попал под «Метеор»: Тело экстремала не нашли
Жена Боярского согласилась со словами мужа о предназначении женщины
В Кировском районе Петербурга прорвало трубу, фонтан высотой с дом
Фаната «Зенита» оштрафовали за 40-метровый матерный плакат
Родители 7-месячной малышки бросили ее умирать в доме в Петербурге
Полетели головы: За медленный ремонт ям на дорогах Ленобласти ответственные будут наказаны
Из Петербурга открылись прямые рейсы на Байкал
В Петербурге женщину переехал ее собственный автомобиль
Петербурженка избила инженера до полусмерти на пороге ночного клуба
Станция метро «Пионерская» изменила режим работы из-за ремонта
Крупный пожар во Всеволожском районе попал на видео
У бизнесвумен в Петербурге украли шубу, драгоценности и деньги на три миллиона рублей
В Петербурге ночью из-под асфальта по окнам домов бил фонтан горячей воды
В Ленобласти полицейские задержали пенсионера, застрелившего трех собак
В Петербурге состоялся марафон «Бегущих невест»
На Дворцовой набережной рассыпался холодильник с мороженым
Салют на День города в Санкт-Петербурге 26 мая 2019 года начнется в полночь
Мать и ее 13-летнюю дочь похитили и насиловали на съемной квартире в Петербурге
На видео попало обрушение плитки с жилого дома на головы петербуржцев
Шоу «Поющие мосты» в Петербурге 26 мая 2019: Филармония под открытым небом
Чемпионский парад «Зенита» 26 мая 2019 года: Когда начнется и где пройдет
В Петербурге сбили подростка, выходящего из трамвая
Машина перевернулась на мосту на набережной Обводного канала