Для чемпионата мира по хоккею в Петербурге построят стадион-гигант

В конце прошлой недели официально объявили, что в 2023 году турнир приедет в Петербург. Впрочем, то, что город на Неве примет соревнования такого уровня, стало понятно еще в августе 2018-го. Конкуренты из Чехии и Швеции сняли свои кандидатуры в пользу Северной столицы, поэтому сюрпризов на выборах не предвиделось.

РЕКОРДНЫЙ ПО ВМЕСТИМОСТИ

Главным козырем заявки Петербурга стало решение о строительстве нового хоккейного стадиона в парке Победы. И не простого, а рекордного по вместимости! По крайней мере, в хоккейном мире.

Первоначально президент СКА Геннадий Тимченко объявил, что арена примет 22 400 зрителей, сейчас указывается абстрактная цифра - от 21 500 до 23 000. Отметим, что пока рекорд вместимости принадлежит монреальскому Белл-центру - его трибуны собирают 21 288 зрителей.

Однако по «новострою» на проспекте Гагарина есть вопросы. Стадион планировали возвести на месте Петербургского СКК, разрушив последний. Но позже возникли проблемы с правительством города, которое запретило строительство жилого комплекса вокруг новой арены, а ведь он мог окупить затраты на возведение стадиона. На данный момент объем инвестиций оценивается в 1,3 миллиарда рублей. Да и полный снос СКК правительство пока не утвердило. Сейчас обсуждается более мягкий и более затратный вариант - реконструкция существующего комплекса, что в свою очередь вызывает недовольство у СКА.

Однако на чемпионате мира в Словакии заместитель председателя совета директоров СКА (и одновременно президент футбольного «Зенита») Александр Медведев заверил, что новая арена точно будет.

- У нас все идет по плану, - прокомментировал Медведев. - Конструктивно взаимодействуем с городом, уверены, что такими темпами построим арену как раз к открытию чемпионата. Сначала нужно подготовить проектную документацию, а потом уже начать строительство.

НЕ СКК ЕДИНЫМ

А вот со вторым домом петербургского чемпионата мира все ясно. Матчи группы, где не будет играть сборная России, пройдут в Ледовом на проспекте Большевиков (вместимость 12 300 зрителей). Сейчас СКА проводит там матчи чемпионата КХЛ.

- В проведении чемпионата мира в Петербурге вижу только плюсы, - говорит вице-президент Федерации хоккея Санкт-Петербурга Василий Каменев. - Городу это принесет приток туристов. Ну и развитие хоккея пойдет интенсивнее. Сейчас СКА на ведущих ролях в КХЛ, вторая городская команда - «Динамо» - успешно выступает в чемпионате ВХЛ. Женское «Динамо» заняло в этом сезоне второе место в чемпионате России. В городе много желающих заниматься этим видом спорта. Но после того как пройдет чемпионат мира, точно произойдет бум! Болельщикам важно увидеть воочию всех звезд хоккея с мировым именем!

Действительно, это будет праздник и для города, и для фанатов, и для всей страны, конечно.

- Согласитесь, чем больше крупных спортивных соревнований проходит в Петербурге, тем лучше, - уверен экс-хоккеист СКА Борис Боков. - Вспомните, какой толчок дал стране чемпионат мира по футболу! Такой же эффект можно ожидать и от мирового первенства по хоккею. И, думаю, у молодежи повысится внимание к этому виду спорта. Все станут интересоваться, болеть за нашу команду. Уверен, что будут построены новые хоккейные объекты и улучшены те стадионы, которые уже есть. Я знаю, что много людей в Петербурге хочет заниматься хоккеем в любительских командах, но не хватает льда, площадок.

КСТАТИ

Северная столица уже принимала в одиночку чемпионат мира в 2000 году. Как раз для этой цели и был построен Ледовый. Но турнир оказался неудачным по спортивному результату. Да, тогда звездная российская команда во главе с Павлом Буре с треском провалилась, а на трибунах в среднем собиралось всего 5687 человек. Это был худший результат современности.

А вот в 2016 году Петербург (игры проходили во дворце спорта «Юбилейный) оказался на задворках чемпионата мира. Матчи сборной России и главные встречи плей-офф забрала себе Москва. Через четыре года город на Неве возьмет реванш!