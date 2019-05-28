Самолет из Петербурга в Анталью не смог вылететь из-за поломки

Утром во вторник, 28 мая 2019 года, собравшиеся в отпуск в Турцию петербуржцы столкнулись с проблемой. Сдав багаж и уже пройдя регистрацию они узнали, что на борт их не пустят. Самолет российской авиакомпании «Azur Air» не смог вылететь из аэропорта Пулково. Сегодня Boeing 767 в 6:10 должен был отправиться рейсом ZF 7891 в Анталью, однако пассажиров не пустили на борт и отправили в залы ожидания.

- Рейс ZF 7891 Санкт-Петербург -Анталья задержан по технической причине, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе петербургской воздушной гавани.

Также в Пулково уточнили, что задержка может затянуться на пять часов. По нынешним расчетам, время вылета рейса назначено на 11:30.

Проблема с самолетом обнаружилась перед полетом, когда техники стали проводить осмотр перед тем как отправить его в путешествие. Оказалось, что на задней стойке шасси лайнера есть надлом. Разумеется, самолет сразу же отстранили от полетов. Сейчас ожидается другое судно, которое перевезет пассажиров в Турцию.