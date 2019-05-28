Киркоров взялся за оружие: Король поп-музыки появился в Петербурге с «Калашом»

Звезда эстрады Филипп Киркоров не перестает шокировать публику постоянными сменами образов. То сбреет бороду для скандального клипа «Цвет настроения - синий», то запишет совместный трэк со знаменитым холостяком Егором Кридом, то и вовсе подерется с золотым голосом России Николаем Басковым. Что на этот раз задумал король поп-сцены, страшно даже представить, ведь вид у него действительно угрожающий. Артист взял в одну руку штурвал катера, во вторую автомат «Калашникова» и прошелся по рекам и каналам Петербурга, как настоящий пират 21-го века.

fkirkorov Киркоров появился в Петербурге с Калашом

Эффектное фото Филипп Киркоров опубликовал в своем Instagram, добавив, что скоро представит публике «экшн». По всей видимости, артист снимает новый клип на песню «Лунный гость». И звезда явно собирается снова шокировать публику дерзким видео.

Фанаты певца, тем временем, наперебой восхищаются фотографиями и предвкушают, чем же артист удивит всех снова. Киркорова на снимке сравнили с морским спецназом, киллером из фильма «Леон» и даже с Тимати из-за схожести шапочек. Многие отметили, что «хейтерам» певца теперь несдобровать.

Король поп-сцены проплыл с автоматом в руках по рекам и каналам города на НевеФото: СОЦСЕТИ

- Впечатляюще смотритесь! Ну, ведь настоящий драматический актёр в Вас пропадает! Талант! Талантище! Даже не знаю, какой талант в Вас сильнее - певца или актёра. По одним только клипам посмотреть - диапазон разных стилей просто зашкаливает. И в каждом Вы убедительно смотритесь. Нет, ну я просто в шоке от увиденного! За 30 лет Вы не перестаёте поражать, а такое дано не каждому. Браво!, - восхитился один из поклонников.

Но не все радушно восприняли новый образ Киркорова. «Артисту в его возрасте и статусе это ни к чему», возмутились подписчики, напомнив, что певцу уже за 50 лет.

- Кого он из себя изображает? Противно! Решил позабавиться, «гангстер», оружие-то и в руках не держал. На границу его и сутки через сутки на пост, например, на Кавказе... забыл бы, как и показывать такие жесты, унижающие мужское достоинство, - возмутился фотографией пользователь Instagram.

И выглядел дерзко и угрожающеФото: СОЦСЕТИ

Больше всех «перенервничал» продюсер Виктор Дробыш. Не так давно у них с Кирокоровым произошел конфликт на почве отношения к артистам с нетрадиционной ориентацией. Дробыш пошутил, что мечтает, чтобы на «Евровидение», которое он считает гей-парадом, победил участник из Брунея, где недавно разгорелся скандал из-за смертной казни для геев.

- Ты это че? Ты не ко мне, случайно собрался???, - удивился Дробыш, увидев фото Киркорова с «Калашом».

Сам Киркоров не стал ничего отвечать продюсеру. Фотографии говорят сами за себя.