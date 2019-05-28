Мария Лагацкая-Зимина: Прежде, чем играть Геллу, читаю молитву

Мюзикл «Мастер и Маргарита» известен в Петербурге и далеко за его пределами уже пять лет. Круглую дату этим летом отмечают все причастные к созданию грандиозного музыкального спектакля. В нем задействованы 66 артистов, музыку для него создавали 6 композиторов, над текстом работали 6 либреттистов. Во время спектакля с элементами шоу и 3D-эффектами сменяются 66 декораций. А число костюмов – 666. Их создал для мюзикла знаменитый венгерский художник-постановщик Кентауэр (Эркель Ласло). За пять лет «Мастера и Маргариту» сыграли уже 290 раз, а значит, посмотрели его почти полмиллиона зрителей. Почему стоит увидеть этот спектакль, рассказали в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» исполнитель роли Мастера и Иешуа Антон Авдеев и лауреат премии «Золотая Маска» и исполнительница роли Геллы Мария Лагацкая-Зимина.

КУЛЬТУРНЫЕ ЛЮДИ. Антон Авдеев и Мария Лагацкая-Зимина - мюзикл «Мастер и Маргарита» 00:00 00:00

- Вокруг «Мастера и Маргариты» всегда веет мистическим, таинственным и даже зловещим. Вы ощущаете это на себе?

Мария Лагацкая-Зимина: - Если честно, у меня иногда бывают такие мысли. Ведь я играю музу Воланда, такую женщину-вампира, и некая темная сторона этого имеет место проникать в сознание. Но я стараюсь как-то от этого защищаться. Читаю молитву перед спектаклем, думаю о хорошем. Но женщины вообще, наверное, более восприимчивые натуры к подобному.

Антон Авдеев: - Я стараюсь это не впускать в себя, а весь негатив держать на дистанции.

- Были ли у вас какие-то мистические ситуации, связанные с мюзиклом?

М. Л.: - Мы очень переживали, когда возили спектакль в Москву. Потому что на него пришли представители музея-квартиры Булгакова. А это люди, которые ревностно относятся ко всему, что связано с писателем. И им понравился спектакль. Потом мы ходили на экскурсию в музей-квартиру и очень интересно пообщались. Например, мне предложили как исполнительнице роли Геллы подойти к портрету Булгакова и попросить ее играть. А потом предложили покормить кота Бегемота: у них там живет огромный черный кот. Мне дали корм, я положила его в миску. Кот посмотрел на меня возмущенно и есть не стал. А когда я предложила ему поесть с руки, он с удовольствием это сделал. Когда мы уходили, Бегемот проводил меня до первого этажа на улицу. Посидел у крыльца, посмотрел нам вслед и ушел обратно в квартиру. И я для себя решила, что мне разрешили сыграть роль Геллы. И вот в течение пяти лет беспрерывно играю эту роль.

- Отличаются ли ваши герои в спектакле от булгаковских?

М. Л.: - Да, моя героиня отличается своей любовной драмой. Наша Гелла любит Воланда. Она не просто его муза: она ревнует, она чувствует соперничество с Маргаритой. В романе не так, но у нас Маргарита к концу спектакля практически влюблена в Воланда. Но в какой-то момент она осознает, что единственный, кого она любит и ради кого жертвует собой, - это Мастер. Поэтому она Воланду отказывает.

А.А.: - Конечно, первоисточник у нас сохранен максимально, но мы его чуть-чуть трансформировали. Но мне трудно сказать со стороны, что ближе к Булгакову, а что ближе к моему внутреннему.

- В описании к спектаклю сказано, что вы взаимодействуете со зрителями. Как это происходит?

А. А.: - Человек пришел, сел в зал. И вся эта история развивается не удаленно от него на сцене, а вокруг. У нас очень много сцен вынесено непосредственно в зрительный зал. То есть он участвует, например, в Варьете – на него сыплются деньги, возле него бегают барышни, которые только что растеряли свои наряды, кто-то к кому-то может прыгнуть на коленки. Это перформанс, а народ очень живо реагирует, когда принимает участие в действии. Кроме того, все костюмы у нас проработаны так, что на них интересно смотреть близко, и детально проработан грим.

- Изменился ли за пять лет спектакль?

М. Л.: - Да, очень. Самое главное – изменились декорации, практические на сто процентов. Остался весь видеоряд, 3D-проекция, а декорации менялись. Кроме того, убирались некоторые арии, например, у кота Бегемота. А в июле будет юбилейный блок постановок. И мы сделаем так называемый «зеленый спектакль», когда возможны некоторые отступления от сцен или, возможно, выйдут все составы артистов на сцену. Пока это сюрприз для зрителей.

- Почему стоит сходить на этот спектакль?

А. А.: - Нам хочется думать, что если это не визитная карточка, то точно один из мюзиклов, которые обязательно нужно посетить в Петербурге.

НА ЗАМЕТКУ

Когда: 20 – 23 июня 19:00

25 – 28 июля 19:00

20 – 22 сентября 19:00

Где: Театр ЛДМ, ул. Профессора Попова, 47

Стоимость: от 1000 рублей