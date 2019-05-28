В Петербурге сокращают сроки отключения горячей воды летом

С наступлением лета петербуржцы по традиции достают тазики и готовятся кипятить воду в кастрюльках и чайниках. Ведь на некоторое время им придется остаться без горячей воды. Ее отключение – мера вынужденная и необходимая. Каждый год после окончания отопительного сезона в Северной столице проверяют теплосети и проводят испытания – готовятся к холодам. Горожане остаются без теплого душа в среднем на несколько недель. Однако в этом году ситуация будет меняться.

В городе начали уменьшать сроки отключения горячей воды. Об этом на заседании Правительства Петербурга рассказал председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук.

– В этом году около 500 домов переведено в категорию сокращения сроков отключения горячего водоснабжения. То есть они перешли в период от 1 до 4 суток, – отметил Андрей Бондарчук.

Пока нововведение касается только пяти сотен жилых домов в Петербурге. Однако специалисты работают над тем, чтобы как можно меньше петербуржцев испытывали дискомфорт без горячей воды летом. Максимально снизить сроки отключений призвал врио губернатора Северной столицы Александр Беглов.

Андрей Бондарчук отметил, что вся информация о периодах отключения максимально открыта для горожан. Узнать, когда ваш дом останется без горячей воды можно на сайтах теплоснабжающих организаций.

К слову, отопительный сезон в городе завершился в этом году 13 мая. С этого времени специалисты приступили к подготовке к новому отопительному сезону. За лето им предстоит провести гидравлические испытания, ремонтные работы, найти потенциально опасные участки теплосетей и исправить на них ситуацию, а также подготовить запасы резервного топлива и аварийного оборудования.

НА ЗАМЕТКУ

График отключения горячей воды в Петербурге у каждого дома свой. Конкретные сроки можно узнать на официальном сайте обслуживающего ваш дом предприятия. Например, ГУП «ТЭК СПБ», АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» или ООО «Петербургтеплоэнерго» уже представили свои графики для горожан.