"Классическая музыка" отзвучала в Петербурге

Петербург - Концерт и симфонический оркестр Санкт-Петербурга - художественный руководитель и главный дирижер Народный артист России Сергей Стадлер в рамках Благотворительного проекта "Классическая музыка" уже не первый год представляет молодых исполнителей, давая им возможность выступить вместе с прославленным профессиональным оркестром.

Невозможно переоценить пользу подобного сотрудничества: молодые исполнители, благодаря внимательному отношению к ним оркестра и дирижера, делают свои первые положительные шаги на этом непростом музыкальном поприще, требующем высокого качества исполнительского мастерства. Недаром после таких замечательных выступлений молодых исполнителей приглашают в качестве приглашенных солистов в программы международных конкурсов.

Симфонический оркестр Санкт-Петербурга и дирижер проводят колоссальную работу по подготовке к предстоящему концерту.

13 мая в концертом зале Двенадцати коллегий прозвучали фортепианные концерты Бетховена и Рахманинова в исполнении Наталии Стейт и Алексея Шагаева, а также Вьетан Рондино/скрипка Ксении Калугиной.

Дирижёр Максимов эмоционально, ярко и бережно помог молодым артистам великолепно справиться со своими непростыми концертами! Зрители не скупились на аплодисменты и цветы.

Публика долго не отпускала солистов и многие просили поблагодарить за этот благотворительный проект Генерального директора Петербург - Концерта Екатерину Артюшкину за возможность послушать классическую музыку в таком прекрасном месте.