Первый зампрокурора Петербурга снимется в клипе к песне о котятах

Первый заместитель прокурора Петербурга Эдуард Артюхов снимется в клипе на песню, написанную на собственные стихи. Композиция «Не творите зло!» – вторая коллаборация государственного советника юстиции 3 класса и петербургской рок-группы «Лунный пес».

52-летний поэт в погонах – выпускник Саратовского юридического института имени Курского по специальности «правоведение». В 1991-1997 годах Эдуард Эдуардович работал в прокуратуре Смоленской области, прошел путь от стажера до старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел.

Эдуард Артюхов работает в прокуратура с 1991 года. Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

Затем Артюхов отправился покорять столицу. В прокуратуре Москвы – Западного, Южного и Северо-Восточного административных округов – он прослужил до середины 2010-го. Трудился и старшим следователем, и заместителем прокурора, и, в конце концов, стал окружным прокурором. Последние девять лет Эдуард Эдуардович – первый заместитель прокурора Петербурга.

О том, что Артюхов пописывает, причем давно, коллеги с удивлением узнали только в этом году.

– Зимой мне подарили сборник стихов, и в нем были стихи Эдуарда Эдуардовича, – рассказывает солист группы «Лунный пес» Антон Слон. – Одно стихотворение мне очень понравилось, и я решил написать на этот текст песню.

Зампрокурора Петербурга снялся в клипе на песню, созданную на его стихи .Видео: Группа "Лунный пес" "ВКонтакте"/ vk.com/lunniy

Разрешение на то, чтобы облечь произведение «Памяти поэтов» в музыку, рокер попросил у одного из составителей сборника – протоиерея Артемия Литвинова. Священник уже прославился тем, что написал текст и сценарий к православному комиксу.

Батюшка познакомил музыканта с прокурором. В марте вышел первый клип, «Памяти поэтов». В нем прокурор проявил свои актерские и вокальные данные. В апреле записали вторую песню, «Не творите зло!». Ее слова сразу берут за душу: «Не топите маленьких котят, не топите маленьких щенят…».

– В записи песни Эдуард Эдуардович, к сожалению, поучаствовать не смог: пели я и моя знакомая девочка Даша, – рассказывает вокалист. – Взяли на себя и всю музыкальную обработку.

«Не творите зло!». Слова: Эдуард Артюхов. Музыка: Антон Слон 00:00 00:00

Съемки клипа начнут летом. Уже точно решили, что сниматься будут собака Антона Малинка и сам Эдуард Эдуардович. Возможно, героями клипа станут и его родственники. Котят придется искать на стороне, накануне съемок кинут клич в соцсетях. А вот домашние питомцы Артюхова в кадр не попадут: «не подходят по концепции», ведь на котят и щенят они уже явно не тянут.

Официальная обложка будущего клипа. Фото: Антон Слон

– Роль Эдуарда Эдуардовича пока не определена, но сюжет будет примерно таким: в семье рождаются котята, строгий родитель решает от них избавиться, берет мешок, складывает котят в него и отправляет своего ребенка на речку их топить, – делится Антон. – И вот, когда ребенок уже почти в процессе, он останавливается. Сам ребенок передумает или кто-то на него повлияет, еще не решили.

Секрет вдохновения поэта для товарищей по песням остается загадкой. В загашнике у «Лунного пса» еще десяток стихов прокурора, которые рискуют быть спетыми.