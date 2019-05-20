В Петербурге 1 июня 2019 года состоится «Большой семейный фестиваль»

В Международный День Детей – 1 июня 2019 года – в Санкт-Петербурге пройдет первый «Большой Семейный фестиваль» от создателей популярного «О, да! Еда!». На один день в Приморском парке появится супер-город для всей семьи под открытым небом.

Фестиваль объединит детей и родителей всех возрастов, чтобы напомнить, как важно проводить время вместе: отдыхать и учиться, играть, веселиться, познавать новое и проявлять свои лучшие таланты!

В программе фестиваля дюжина площадок, среди которых каждый найдет себе занятие по вкусу и интересам, а кое-какие стоит посетить всей семьей.

«Семейный форум» с известной ведущей Туттой Ларсен – обсудим важные семейные темы – здоровое питание, экологичный образ жизни, образование, правильное воспитание, планирование семьи, создание семейных традиций. Тутта и её гости обсудят самые актуальные темы во взаимоотношениях детей и их родителей: «Мифы о гаджетах: вред или польза?», «Когда стоит давать детям деньги?», «Как говорить с детьми об интимной жизни семьи?», «7 принципов счастливого брака».

«Подслушано в Stories» – здесь свои лайфхаки и лайф-стори расскажут популярные семейные блогеры и «Ленивая мама – Анна Быкова» – «Как заботиться о себе во время и после беременности?», «Беременность и вегетарианство – так ли это страшно?», «Школа и как с ней жить?».

«Мой друг Саша Пушкин» – книжная зона на траве, где можно почитать всей семьёй книги от современных издательств.

«Абракадабра» - развлекательные, творческие и спортивные мастер-классы для всей семьи.

Зона красоты «Багамы для мамы» и зона хард-кора для «Супер пап»!

Семейное кафе «О, да! Еда!» – кулинарные мастер-классы, еда на любой вкус.

«Family market» – мастерские с товарами ручной работы (дизайнерская одежда, уютные керамические изделия, hand-made-аксессуары, авторские развивающие игрушки).

Кроме того, гостей ждут акции от благотворительного фонда, яркие флешмобы, сюрпризы, конкурсы, много музыки, эмоций и красоты!

Когда и где: 1 июня, Приморский парк победы

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