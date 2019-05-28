2019-05-28T15:20:57+03:00
Общество

Объявлены победители фестиваля «Москва-театр-школа»

Лучшие постановки были показаны в гала-концерте на Большой сцене Московского государственного академического детского музыкального театра имени Н. И. Сац
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Участники фестиваля. Фото из личного архива.Участники фестиваля. Фото из личного архива.
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26 мая 2019 года завершился фестиваль самодеятельных школьных театральных коллективов Москвы и Московской области «Москва-Театр-Школа». После того, как были показаны лучшие постановки, состоялась церемония награждения, и жюри объявило имена лауреатов.

Гран-При были удостоены четыре школьных коллектива. Уровень детских спектаклей был столь высок, что жюри поделило каждое из призовых мест между несколькими лауреатами. Кроме того, более 10 коллективов отметили специальными призами за актерскую работу и мастерство.

- В этом году фестиваль проходит в рамках культурно-социального проекта «Театр-дети», цель которого – рассказать ребятам о богатстве и величии российского театра, создать предпосылки для их творческого развития, привить любовь к искусству. Фестиваль объединил театральные уроки и мастер-классы по актерскому мастерству и хореографии, публичные показы, спектакли и даже «школу блогеров». Юные любители театра получили уникальную возможность поработать вместе с выдающимися мастерами сцены» – отметил министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский в поздравительном обращении к участникам фестиваля.

2019 год стал особенным для фестиваля «Москва-Театр-Школа» – театр открыл «Школу юного театрального блогера». Занятия вели ведущие театральные критики, музыковеды и театроведы. Темы лекций были посвящены специфике размещения интернет-контента на различных ресурсах и в социальных сетях.

- Сегодня с театром конкурирует масса видов досуга: от антрепризных шоу до цирка, от ресторанов до компьютерных игр, просмотра роликов в интернете. Нашему проекту уже 13 лет, своеобразный «переходный возраст», поэтому своей задачей мы видим прежде всего необходимость увлечь современных детей, - отметила председатель жюри, заслуженный учитель России, заведующая литературно-драматической и педагогической частью МГАДМТ им. Н. И. Сац Роксана Николаевна Сац. - В этом году нам удалось достичь амбициозной цели: зрителям были представлены 10 театральных постановок – рекордный показатель за все годы существования фестиваля.

Елена Балоболова

ИСТОЧНИК KP.RU

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