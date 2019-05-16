2019-05-28T15:34:57+03:00
Досуг

В кронштадтский форт Константин слетятся воздушные змеи со всей Европы

Стать полноправным участником действа может любой желающий, ведь вход на фестиваль со своим воздушным змеем - бесплатный
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В небо над Финским заливом взовьются сотни воздушных змеев самых разнообразных окрасов и форм.В небо над Финским заливом взовьются сотни воздушных змеев самых разнообразных окрасов и форм.
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Позади осталась долгая и темная петербургская зима, а это значит, что нужно как следует встретить любимое время года, и пожелать, чтобы оно было столь же жарким и ярким, как III Международный фестиваль воздушных змеев «Фортолет 2019», который состоится 1-2 июня в историко-культурном комплексе «Форт Константин».

Великолепные пейзажи Кронштадта расцветут всеми оттенками радуги - в небо над Финским заливом взовьются сотни воздушных змеев самых разнообразных окрасов и форм.

География уже ставшего традиционным фестиваля «Фортолет» в этом году стала еще шире. Своих воздушных змеев представят гости из всех уголков России, Финляндии, Эстонии и т.д.

Стать полноправным участником действа может любой желающий, ведь вход на фестиваль со своим воздушным змеем - бесплатный!

В другой части форта, в парке активного отдыха «Кингвинч» 1 июня состоятся ежегодные открытые соревнования по вейкбордингу - «Кубок Форта Константин 2019».

Сильнейшие спортсмены страны выйдут на воду уникального вейк-парка, чтобы побороться за титул чемпиона, признание спортивного сообщества и солидный призовой фонд.

Мероприятия проходят при поддержке Администрации Кронштадтского района и внесены в ежегодный календарь городских событий.

Программа фестиваля:

- мастер-классы по запуску воздушных змеев;

- зона настольных игр для детей и взрослых;

- батуты, веревочный городок, скалодром;

- катание на гироскутерах;

- сувенирная ярмарка;

- концертная программа;

- фудкорты и барбекю;

- соревнования по вейкборду;

- открытие сезона в яхт-клубе «Форт Константин»;

- экскурсии в музей маяков и многое другое.

Время работы фестиваля с 12:00 до 18:00.

Для зрителей и гостей в дни проведения фестиваля от г. Кронштадт будут курсировать бесплатные автобусы. Остановка находится при выезде из Кронштадта (Кронштадтское ш., 36). Интервал движения автобусов: каждые 15 минут.

Свободный вход для детей до 12 лет!

ИСТОЧНИК KP.RU

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