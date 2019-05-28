2019-05-28T15:38:24+03:00
Досуг

В Нарве пройдет ежегодный международный фестиваль «Мост дружбы 2019»

Праздник современного искусства Санкт-Петербурга пройдет в эстонском городе в восьмой раз
Поделиться:
В Нарве пройдет ежегодный международный фестиваль «Мост дружбы».В Нарве пройдет ежегодный международный фестиваль «Мост дружбы».
Изменить размер текста:

С 30 мая по 2 июня в Нарве пройдет ежегодный международный фестиваль «Мост дружбы». В этом году культурная программа праздника очень разнообразная.

Так, торжественное открытие фестиваля состоится 31 мая. Главным событием этого вечера станет концерт «Настроение: джаз», в котором примут участие оркестр Санкт-Петербургского театра «Мюзик-Холл» «Северная Симфония» под управлением Фабио Мастранжело, солисты Анна Викулина и Тигрий Бажакин, а также пианист-виртуоз Станислав Чигадаев. Перед началом концерта пройдет открытие выставки фотохудожника Валерия Плотникова «Петербургские лица»

В День города Нарва, 1 июня, творческие коллективы Санкт-Петербурга примут участие в праздничном театрализованном шествии, по окончании которого на Петровской площади состоится сольный концерт заслуженной артистки России Татьяны Булановой.

Помимо общегородских концертов, жителей и гостей Нарвы ждет театральная программа, в которую вошли две постановки «Балтийского дома»: спектакль «Анекдот» для взрослых и «Остров Сокровищ» для юных театралов.

Традиционная кинопрограмма в этом году посвящена н.а. России Сергею Юрскому. Зрители увидят кинофильм «Республика ШКИД». Ведущий кинопрограммы – кинокритик Александр Поздняков.

Таким образом, международный фестиваль «Мост дружбы» в Нарве еще раз подтвердит, что искусство не имеет границ, а подлинное творчество не нуждается в переводе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На создание комфортной среды в Петербурге выделят более 4 миллиардов рублей
Лже-целителя Ленобласти отправили в тюрьму за сексуальное насилие над юной пациенткой
В Ботаническом саду Петербурга расцвела Царица ночи
После обрушения лесов на автодроме «Игора» под Петербургом возбуждено уголовное дело
Эксгибиционист приставал к 13-летней девочке в Пушкине
Рок-н-ролл под открытым небом: В Петербурге появилось второе уличное пианино
Только пять пляжей в Петербурге пригодны для отдыха
Более 5 тысяч семей Петербурга улучшат в 2019 году жилищные условия
Князь Монако дал старт автопробегу «Ралли мира — 2019», который финиширует в Петербурге
Трое в масках напали на семью пенсионеров на севере Петербурга
Работники петербургского такси угнали иномарку за 5 миллионов ради выкупа
Труп младенца в полиэтиленовом пакете нашли в парке Петербурга
Утренний самолет из Петербурга в Турцию не смог вылететь из-за поломки
Погода на 28 мая в Петербурге: Облачно с прояснениями
УФАС Петербурга отменила закупки Петербургского метрополитена
Александр Беглов освободил от должности главу Комитета по природопользованию Петербурга
На аллее славы в Петербурге появились звезды артистов Алисы Фрейндлих и Олега Басилашвили
В Петербурге суд оставил под арестом директора театра кукол, обвиняемого во взятке в 1,2 млн
Полиция устроила погоню за байкером по центру Петербурга
В детском саду Петербурга загорелась проводка
В Петербурге серфингист попал под «Метеор»: Тело экстремала не нашли
Жена Боярского согласилась со словами мужа о предназначении женщины