В Нарве пройдет ежегодный международный фестиваль «Мост дружбы 2019»

С 30 мая по 2 июня в Нарве пройдет ежегодный международный фестиваль «Мост дружбы». В этом году культурная программа праздника очень разнообразная.

Так, торжественное открытие фестиваля состоится 31 мая. Главным событием этого вечера станет концерт «Настроение: джаз», в котором примут участие оркестр Санкт-Петербургского театра «Мюзик-Холл» «Северная Симфония» под управлением Фабио Мастранжело, солисты Анна Викулина и Тигрий Бажакин, а также пианист-виртуоз Станислав Чигадаев. Перед началом концерта пройдет открытие выставки фотохудожника Валерия Плотникова «Петербургские лица»

В День города Нарва, 1 июня, творческие коллективы Санкт-Петербурга примут участие в праздничном театрализованном шествии, по окончании которого на Петровской площади состоится сольный концерт заслуженной артистки России Татьяны Булановой.

Помимо общегородских концертов, жителей и гостей Нарвы ждет театральная программа, в которую вошли две постановки «Балтийского дома»: спектакль «Анекдот» для взрослых и «Остров Сокровищ» для юных театралов.

Традиционная кинопрограмма в этом году посвящена н.а. России Сергею Юрскому. Зрители увидят кинофильм «Республика ШКИД». Ведущий кинопрограммы – кинокритик Александр Поздняков.

Таким образом, международный фестиваль «Мост дружбы» в Нарве еще раз подтвердит, что искусство не имеет границ, а подлинное творчество не нуждается в переводе.