От фермы к фабрике

Компания Essity, международный производитель товаров в области гигиены и здоровья, инвестирует около 400 млн. шведских крон в оборудование по производству продукции из устойчивых альтернативных волокон на своем промышленном предприятии по производству бумажной продукции в Мангейме (Германия). Эти инвестиции позволят компании производить высококачественную потребительскую и профессиональную гигиеническую продукцию из пшеничной соломы – отходов от сельскохозяйственной деятельности. Этот процесс представляет собой инновацию в области безотходной экономики, которая снизит воздействие на окружающую среду при производстве бумажной продукции. Запуск производства запланирован на вторую половину 2020 года.

- Чтобы следовать нашей стратегии устойчивого развития, мы постоянно ищем и находим новые эффективные методы по оптимизации производственных процессов, - отметил Магнус Грот, президент и исполнительный директор компании Essity. - Наши инвестиции в фабрику в Мангейме – отличный пример того, как инновации влияют на формирование устойчивого и безотходного общества.

Компания Essity является одним из крупнейших мировых производителей бумажной продукции и крупнейшим покупателем свежей целлюлозы. Компания также использует различное макулатурное сырье для производства бумажной продукции, например, пшеничную солому – остатки стеблей после сбора зерна из пшеницы. Пшеничная солома применима в качестве подстилки для животных или почвенного покрова, около половины соломы по всему миру идет в отходы. Теперь эти отходы в виде соломы будут поставляться от фермеров на фабрику в Мангейме.

Компания выдвинула несколько полезных решений, в рамках которых могут использоваться отходы пшеничной соломы после ее переработки в целлюлозу, например, на удобрение почвы, устойчивую альтернативу нефти, используемую в синтетических продуктах, промышленных и строительных добавках. Тем самым Essity подтверждает свой вклад в развитие безотходного производства.