511 тысяч рублей в месяц: Врио губернатора Петербурга отчитался о доходах

В ноябре 2018 года врио губернатора Петербурга Александр Беглов повысил минимальную зарплату в Петербурге на тысячу, до 18 тысяч рублей. В марте 2019 года градоначальник заявил, что средняя зарплата в городе должна достичь 100 тысяч рублей. А в конце мая кандидат в губернаторы отчитался о своих доходах за 2018 год. Как показывают цифры, он и сам получал по минимальной зарплате. В день.

За прошлый год, будучи полпредом президента, а затем врио губернатора, Беглов заработал 6 131 239 рублей, то есть получал примерно по 511 тысяч рублей в месяц. Автомобиля в собственности у Александра Дмитриевича нет, зато есть два участка в сумме на 3 100 квадратных метра, половина жилого 120-метрового дома, и то разрушенного, и квартира в 150 «квадратов». В пользовании у градоначальника – квартира в 107 квадратных метров и участок в 22 «квадрата».

Супруга Наталья, которой с приходом мужа в Смольный пришлось покинуть место председателя Комитета по делам загс, принесла в семейный бюджет еще 4 447 421 рубль. На нее зарегистрированы половины трех участков в сумме на 2 700 квадратных метров, половина 243-метрового дома и 62-метровый дом, четыре квартиры общим метражом в 358 «квадратов», гараж и машиноместо. Ездит Наталья Владимировна на «Мерседес-Бенц Е300», цена такой машины колеблется в районе пяти миллионов рублей.

Ни один из вице-губернаторов, работавших в 2018-ом и еще оставшихся в Смольном, не заработал за год больше, чем новый руководитель.

Меньше, чем Беглов, за 2018 год получил и губернатор-сосед Александр Дрозденко. Глава Ленобласти заработал 5 022 255 рублей. Правда, в собственности у Александра Юрьевича – целый автопарк: легковой «Вольво» с прицепом, квадроцикл с прицепом, снегоход, мотоцикл «Харли-Дэвидсон» (губернатор – байкер). Да и его супруга Ирина, акционер «Усть-Лужской производственно-торговой компании» и «Кингисеппской домостроительной компании», заработала почти в три раза больше мужа – 14 644 991 рубль.

Для сравнения, предшественник Беглова, губернатор Георгий Полтавченко, заработал в 2017 году 5 427 397 рублей. На него тогда были оформлены пять участков в сумме на 2 959 квадратных метров и 386-метровый дом. Жена Георгия Сергеевича, переводчик и искусствовед по образованию, получила за год и того меньше – 263 502 рубля.

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