2019-05-28T17:33:47+03:00
Новости компаний

Сбербанк снизил ставки по ипотеке в жилых комплексах компании «Лидер Групп»

Об этом заявил глава банка Герман Греф на ежегодном собрании акционеров
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Так, готовую квартиру можно приобрести по ставке от 9,6 процента. Фото компании «Лидер Групп».Так, готовую квартиру можно приобрести по ставке от 9,6 процента. Фото компании «Лидер Групп».
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Сбербанк является давним и надежным партнером группы компаний «Лидер Групп» и предлагает ипотеку в 19 жилых комплексах застройщика.

—Мы снижаем ставки по ипотечным кредитам на 0,3-0,6 процента. Кредит для покупки готового жилья можно будет получить по ставке от 9,6 процента, а в новостройках — от 10,2 процента. Взять кредит по программе субсидирования застройщиков – 8,2 процента. Думаю, дальше мы будем видеть тренд на снижение ставок по ипотеке, — подчеркнул Греф.

Кроме того, ставка по совместной субсидированной программе начинается от 8,2 процента годовых и сохраняется на весь период кредитования. По мнению специалистов, это одна из лучших ипотечных программ на сегодняшний день.

СПРАВКА

«Лидер Групп» — один из ведущих застройщиков Северо-Западного федерального округа. Компания основана ещё в 1988 году. За 30 лет девелопер прошел путь от небольшой организации, которая специализировалась на проектировании и строительстве коммерческих и производственных объектов, до группы компаний полного цикла.

В наши дни «Лидер Групп» работает во всех сегментах рынка недвижимости. В портфеле девелопера — как небольшие жилые дома, так и масштабные программы комплексного освоения территорий.

Группа компаний реализовала десятки объектов площадью свыше 2,5 миллионов квадратных метров, в том числе более 30 жилых комплексов.

Знаковый для компании проект — 140-метровый бизнес-центр LEADER TOWER. Его возвели на площади Конституции с использованием инновационных технологий в области высотного строительства. Единственное в Петербурге здание с уникальным мультимедийным фасадом стало архитектурной доминантой и украшением Московского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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