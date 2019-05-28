2019-05-28T17:45:21+03:00
Новости компаний

Победители турнира «Будущее зависит от тебя» получат путевку в летний футбольный лагерь ФК «Барселоны»

За приз будут бороться 18 детских команд-финалистов
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Фото предоставлено пресс-службой Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон».Фото предоставлено пресс-службой Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон».
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С 27 по 31 мая в Сочи пройдет финал XV открытых всероссийских соревнований по футболу среди команд из детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». Турнир ежегодно проводится компанией «МегаФон» при поддержке министерства спорта РФ, министерства просвещения РФ и Российского футбольного союза.

Традиционно соревнования проходили в три этапа. В феврале и марте более 4 000 ребят сыграли в отборочных матчах. С 11 по 26 апреля игры состоялись в восьми регионах России и Таджикистане, в каждом из городов которых определились призеры.

Фото предоставлено пресс-службой Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон».

Фото предоставлено пресс-службой Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон».

В Сочи ребят ждет насыщенная спортивная и культурно-образовательная программа, которая начнется 27 мая с вечера знакомств. Во вторник 28 мая после торжественной церемонии открытия пройдут первые групповые игры и мастер-классы, затем юные футболисты отправятся на экскурсию. Вечером этого же дня состоится игра, где ребята познакомятся с профессиями спортивной индустрии.

Во второй игровой день после групповых матчей ребята впервые посетят легендарный стадион «Фишт». Сотрудники МегаФона подготовили для команд интересную программу, которая позволит узнать больше о деятельности компании и ее цифровых продуктах, игра «Цифровой мир начинается с тебя» пройдет 29 и 30 мая.

Фото предоставлено пресс-службой Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон».

Фото предоставлено пресс-службой Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон».

Финальные игры, награждение от партнеров и церемония закрытия состоятся в пятницу 30 мая.

- С каждым годом турнир «Будущее зависит от тебя» собирает все больше участников со всей страны, способствует их социализации и семейному устройству, - отметила директор по корпоративному развитию и управлению персоналом компании «МегаФон» Валентина Ватрак. - В этом году мы впервые подготовили программу профориентации для участников. С ее помощью мы хотим обратить внимание ребят на весь спектр возможностей, которые есть в жизни и спорте. Для нас важно на практике показать участникам проекта, какие навыки им пригодятся в дальнейшем. Я убеждена, что независимо от того, какое место заняла та или иная команда, каждый участник турнира – уже победитель, понимающий, что будущее зависит только от него самого!

Фото предоставлено пресс-службой Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон».

Фото предоставлено пресс-службой Северо-Западного филиала ПАО «МегаФон».

СПРАВКА

Главный приз турнира — путевка в футбольный лагерь ФК «Барселона» в Сочи с 25 июля по 03 августа. Победителей ждет 10 дней тренировок и теории по испанской методологии на современной базе на берегу Черного моря, 5-разовое спортивное питание, экскурсионная программа, спортивные развлечения, конкурсы и соревнования. На торжественном закрытии футболистам вручат именные игровые футболки и международный сертификат о прохождении школы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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