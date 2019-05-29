2019-05-29T11:02:22+03:00
Общество

«ЗаБег» объединил сердца тысяч россиян

75 тысяч человек, 19 городов России, синхронный старт
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Фото предоставлено компанией «Лига Героев».Фото предоставлено компанией «Лига Героев».
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Один стартовый выстрел раздался в 9 утра по московскому времени для спортсменов из 19 городов России. 19 мая 2019 года состоялся Третий Всероссийский полумарафон «ЗаБег», объединивший около 75 тысяч бегунов в 19 российских городах. Организаторы предложили жителям России сделать первый шаг — и пробежать 2 км; проверить себя — и осилить 5 км; проявить себя — и преодолеть 10 км; отбросить сомнения — и финишировать на полумарафоне (21,1 км)! Именно эти 4 дистанции предоставлялись на выбор участникам «ЗаБега».

Фото предоставлено компанией «Лига Героев».

Фото предоставлено компанией «Лига Героев».

Самыми популярными дистанциями этого года стали 5 км и 10 км, однако руководитель проекта «Лига Героев» Ксения Шойгу не побоялась трудностей, она преодолела полумарафонскую дистанцию в самом восточном городе «ЗаБега» - Владивостоке.

«Количество участников с каждым годом увеличивается, и мы будем расти дальше. Во Владивостоке один из самых трудных маршрутов, практически половину дистанции бежим в гору. Но это и один из самых красивых маршрутов», – сказала Ксения.

Третий год забеги в рамках Всероссийского полумарафона «Забег.РФ» прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре. Во второй раз участвуют Краснодар, Омск, Уфа, Великий Новгород и Курск. А вот жители Углича, Перми, Старого Оскола и Тулы приняли участие в этом масштабном событии впервые.

Участники преодолели трудности, открыли себя с новой стороны и получили заслуженные награды.

Фото предоставлено компанией «Лига Героев».

Фото предоставлено компанией «Лига Героев».

Для достижения высоких результатов необходимо поддерживать водный баланс - незаменимый спутник тренировок и побед наш партнер «Святой Источник» - помогал оставаться участникам активными весь день.

Компанией Yamaguchi и Us MEDICA была организованна зона отдыха и восстановления. Все желающие совершенно бесплатно могли получить сеанс массажа,который снимал усталость, позволял расслабиться и восстановить силы.

Техническим партнером проекта "Забег.рф" стал телеком-оператор Дом.ru, благодаря чему онлайн трансляцию полумарафона смогли увидеть десятки тысяч человек по всей России

Специально для участия в уникальном забеге с синхронным стартом прилетели и иностранные спортсмены из Канады, Марокко, Голландии, Индии, Южной Кореи, Японии, а также из стран Европы и бывших советских республик.

Одной из важнейших особенностей проекта, традиционно, стало соревнование за звание Беговой столицы России. Если в 2017 и 2018 году Беговой столицей России признавалась Казань, в этом году явного фаворита не было – забег привлёк множество участников в каждом из городов, на старт вышли как любители, так и профессионалы.

Беговая столица России определяется по трем критерием отбора (среднему показателю дистанции, преодолённой всеми участниками города, соотношению участников «ЗаБега» к общему населению города, средней скорости бега участников).

И вот теперь, этого почетного звания удостоен Владивосток, набравший 35,49 зачетных баллов. Второе место у Нижнего Новгорода с минимальным отставанием всего в 0,8 балла! На условный пьедестал взошел и Углич (объединенный полумарафон с Ярославлем), набравший 26,45 балла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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