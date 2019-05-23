Фестиваль Metro Family Day расширяет зону науки

Фестиваль Metro Family Day пройдет 6-7 июля с 11.00 до 20.00 на Елагином острове, здесь каждый найдет себе развлечение по душе. Поклонников анимационного сериала "Фиксики" ждет сюрприз. Они увидят настоящее "Фикси-шоу" и узнают обо всех приключениях Симки и Нолика в мире их друзей - маленьких зрителей. Кроме того, на сцене дети увидят любимых героев из театра-студии "Смешарики", магическое шоу и многое другое. На территории проведения фестиваля будут представлены десятки площадок, где дети смогут играть, учиться, развлекаться и узнавать новое.

- В этом году тема фестиваля - наука, - говорит руководитель проекта Анна Шуняева. - На площадке проведения фестиваля соберутся лучшие представители в области робототехники, 3d-моделирования, дети примут участие в интерактивных научных шоу и примерят на себя профессии будущего.

Те, кто далек от науки, также найдут себе развлечения по душе. На спортивной площадке можно будет поиграть в футбол, попрыгать на батуте. А в зоне аттракционов покататься на "танке" и поплавать в зорбах в бассейне. В зоне обучения - освоить несколько фраз на английском языке, попробовать себя в роли журналиста, научиться новому в зоне мастер-классов. На большой площади разместится комната матери и ребёнка, где можно покормить и перепеленать самых маленьких посетителей мероприятия. Также для малышей будут установлены бизиборды, мягкий бассейн, качели и многое другое.