2019-05-29T11:04:12+03:00
Досуг

Фестиваль Metro Family Day расширяет зону науки

6-7 июля на Елагином острове в ЦПКиО им. Кирова развернется целый город для детей
Поделиться:
Фестиваль Metro Family Day пройдет 6-7 июля с 11.00 до 20.00 на Елагином островеФестиваль Metro Family Day пройдет 6-7 июля с 11.00 до 20.00 на Елагином острове
Изменить размер текста:

Фестиваль Metro Family Day пройдет 6-7 июля с 11.00 до 20.00 на Елагином острове, здесь каждый найдет себе развлечение по душе. Поклонников анимационного сериала "Фиксики" ждет сюрприз. Они увидят настоящее "Фикси-шоу" и узнают обо всех приключениях Симки и Нолика в мире их друзей - маленьких зрителей. Кроме того, на сцене дети увидят любимых героев из театра-студии "Смешарики", магическое шоу и многое другое. На территории проведения фестиваля будут представлены десятки площадок, где дети смогут играть, учиться, развлекаться и узнавать новое.

- В этом году тема фестиваля - наука, - говорит руководитель проекта Анна Шуняева. - На площадке проведения фестиваля соберутся лучшие представители в области робототехники, 3d-моделирования, дети примут участие в интерактивных научных шоу и примерят на себя профессии будущего.

Те, кто далек от науки, также найдут себе развлечения по душе. На спортивной площадке можно будет поиграть в футбол, попрыгать на батуте. А в зоне аттракционов покататься на "танке" и поплавать в зорбах в бассейне. В зоне обучения - освоить несколько фраз на английском языке, попробовать себя в роли журналиста, научиться новому в зоне мастер-классов. На большой площади разместится комната матери и ребёнка, где можно покормить и перепеленать самых маленьких посетителей мероприятия. Также для малышей будут установлены бизиборды, мягкий бассейн, качели и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Полиция поймала шайку карманников, воровавших у зазевавшихся туристов в Петербурге
Работа на лето: Где заработать школьникам в Петербурге на карманные расходы
Когда будут известны результаты ЕГЭ 2019 по математике в Петербурге
На ЗСД 1 июня 2019 года будет изменено движение транспорта
Микроавтобус перевернулся в Кировском районе и задел еще четыре машины
Ночью на Московском шоссе сгорели четыре грузовика
Пьяный водитель после ДТП устроил дебош на востоке Петербурга
На Тучковом переулке выросла зловонная куча мусора
«Теплосеть» проведет гидравлические испытания в Кировском районе Петербурга
Погода на 29 мая в Петербурге: Дожди и грозы
Погоня в центре Петербурга: Полиция задержала мотоциклиста, который за 4 минуты 15 раз нарушил ПДД
Платформы из цветов проедут по Невскому проспекту в День России
Станцию метро Невский проспект закрыли из-за бесхозного предмета
В 2022 году в Петербурге пройдет мужской ЧМ по волейболу
Чемпионат мира 2019 по рукопашному бою впервые пройдет в Санкт-Петербурге
Толбухин маяк и дача Крючкова в Репино станут памятниками регионального значения
Набережные Дворцовую и Кутузова все-таки отремонтируют
160 часов исправительных работ получил житель Мурино, угрожавший врачам скорой
На создание комфортной среды в Петербурге выделят более 4 миллиардов рублей
Лже-целителя Ленобласти отправили в тюрьму за сексуальное насилие над юной пациенткой