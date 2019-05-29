2019-05-29T12:34:32+03:00
Звезды

Мы в раю: Звезда фильма «Лед» Аглая Тарасова отдыхает на Мальдивах в компании подруги

Девушки замечательно проводят время у теплого океана
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Девушки опубликовали огромное количество постов в своих Instagram-блогах.Девушки опубликовали огромное количество постов в своих Instagram-блогах.Фото: СОЦСЕТИ
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Дочь актрисы Ксении Раппопорт Аглая Тарасова не часто делится с поклонниками подробностями личной жизни. Но тут звезда фильма «Лед» показала, как отдыхает на Мальдивах в компании актрисы и режиссера Анны Цукановой-Котт. Девушки опубликовали огромное количество постов в своих Instagram-блогах и подробно рассказали об отпуске

По их словам, с мая и до конца июля на Мальдивах сезон дождей, поэтому нет палящего солнца, не жарко и свежо. Очень мало туристов, потому что долго добираться и высокие цены на билеты. Не нужно кардинально менять свою жизнь из-за другого часового пояса. Разница времени с московским всего + 2 часа. На острове невозможно устать от однообразной еды. Огромный выбор ресторанов и шведский стол в отеле весьма достойный. Алкоголь архи дорогой, поэтому отдых без вариантов получается «сухой». Загар - сказочный, совершенно необыкновенного цвета. Вода в океане нежная и мягкая, их нее не хочется вылезать. Снорклинг и дайвинг в ассортименте.

- Здесь потрясающий сервис! Мы реально, в раю. Сходили с Аглаей в легендарный ресторан, находящийся под водой. Это было потрясающее, незабываемое впечатление! Хотя довольно необычно смотреть на рыбу и есть рыбу!» - пишет Цуканова-Котт.

anna_tsukanova_kottanna_tsukanova_kott
А вот и наше совместное фото с @aglayatarasova из легендарного ресторана, находящегося под водой в @conrad_maldives ! Это было потрясающее, незабываемое впечатление! Немного было необычно смотреть на рыбу и есть рыбу! А вы хотели бы здесь побывать? #аннацукановакотт #stayinspired #ConradMaldives #underthewater #underthesea #tarasova #Annakott
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Кроме этого девушки занимаются йогой и английским языком. Работают над произношением слов и очень довольны результатом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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