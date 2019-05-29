2019-05-29T17:38:17+03:00
Экономика

Билайн готов к дачному сезону

Абоненты сети в Ленинградской области стали вдвое активнее пользоваться мобильным интернетом
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Билайн подготовил сеть в Ленинградской области к началу дачного сезона. С января 2019 года в 65 областных населенных пунктах появились новые базовые станции 4G. Всего в ходе масштабной программы развития в 2017-2018 гг. сеть Билайн была модернизирована во всех 18 районах Ленинградской области, и на сегодняшний день 95% населения области доступны сервисы скоростного 4G интернета.

Модернизация позволила удовлетворить существующий спрос на услугу мобильного интернета и подготовила сеть к дальнейшему росту трафика. Особенное внимание было уделено городам и крупным населенным пунктам, а также дачным массивам, где есть высокий спрос на услугу 4G-интернета. За два года объем мобильного трафика на одного клиента Билайн в Ленинградской области вырос в два раза.

По данным аналитики Билайн, активнее всего потребление мобильного интернета растет во Всеволожском, Выборгском и Ломоносовском районах. Наибольший рост активности пользования мобильным интернетом наблюдается в Кировском районе. Доля абонентов Билайн в Ленобласти, пользующихся смартфонами с поддержкой 4G превысила 52%.

- Мы активно развиваем инфраструктуру, чтобы несмотря на стремительно растущий спрос, клиенты Билайн пользовались мобильным интернетом на высоких скоростях, - отметил Дмитрий Глотов, директор региона Запад ПАО «ВымпелКом». - Наша сеть в области готова к росту числа пользователей и высокой нагрузке, при этом мы продолжим строительство новых базовых станций и в 2019 году, обеспечивая максимально комфортное пользование нашими сервисами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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