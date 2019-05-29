2019-05-29T17:38:17+03:00
Экономика

«Лиза Алерт» при поддержке «Билайн» проводит акцию, посвященную пропавшим детям

Поисково-спасательный отряд открыл инсталляцию «84» в Москве и установил арт-объект в Санкт-Петербурге
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В московском парке искусств «Музеон» 25 мая, в международный День пропавших детей, установлена городская инсталляция с 84 детскими фигурами. Именно столько малышей по данным полиции пропали в 2018 году и до сих пор не найдены. Каждую ночь с 25 мая до конца июня фигуры будут освещаться горизонтальным лучом, и на стене будут появляться их увеличенные тени, олицетворяющие масштаб проблемы. В то же время, свет символизирует луч надежды на то, что родители еще смогут услышать заветную фразу «Найден. Жив!».

В Санкт-Петербурге в Парке Победы установлен арт-объект в виде книги в человеческий рост, на страницах которой посетители парка могут прочитать два рассказа, основанных на реальных историях поисков «Лиза Алерт».

Главная задача проекта - привлечь внимание общества к теме пропавших детей, напомнить о тех, кого все еще ждут дома, дать необходимые рекомендации, чтобы не допустить увеличение списка пропавших.

Отметим, «Лиза Алерт» и «Билайн» с 2012 года совместно разрабатывают технологичные решения для поиска пропавших людей, которые ориентированы на весь рынок вне зависимости от того, абонентом какого оператора является потерявшийся человек. Первым решением стала горячая линия для сообщений о пропавших людях, которая работает с 2012 года в режиме 24/7 по всей стране. С 2017 года работает сервис SMS-информирования о поисках для привлечения людей, находящихся рядом с местом проведения спасательной операции.

Для оформления подписки на рассылку от поискового отряда необходимо зайти на сайт, ввести номер телефона и выбрать нужные параметры. Абоненты основных операторов смогут выбрать город, район или область для получения информации о поисках. Плата за пользование сервисом не взимается, при этом участники, благодаря возможности гибких настроек, смогут выделить для себя приоритетные направления: например, поиск детей или пожилых людей, которые теряются как в городе, так и за его пределами.

В марте «Билайн» и «Лиза Алерт» обратились ко всем операторам связи с предложением объединить системные усилия и технологическую экспертизу для построения эффективной системы поиска пропавших людей в России.

На сегодняшний день отделения отряда есть в 47 регионах нашей страны. Накопленный за восемь с половиной лет опыт позволил разработать множество эффективных методик поиска, правила безопасности для детей и их родителей. За последние несколько лет число заявок в «Лиза Алерт» на поиски детей увеличилось - в 2017 году поступило 1930 заявок на поиск детей, в 2018 - уже 2366, а в 2019 за первые четыре месяца - уже 1211. Это связано с тем, что о все больше людей узнают о проекте и чаще обращаются за помощью в «Лиза Алерт».

Это очень важно, потому что фактор времени при поиске ребенка играет решающую роль. Скорость важна всегда: и если ребёнок ушёл в лес, и если он пропал в городе, и если он куда-то залез и ему нужна помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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