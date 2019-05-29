Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор обвиняемым в расстреле ОМОНа

Вооруженная атака на машину ОМОН в Петербурге в декабре 2015 года стала самым громким нападением на полицейских со времен лихих 90-х. Бандиты в масках, наперевес с автоматом Калашникова и пулеметом, протаранили своей «Газелью» служебный «УАЗ», расстреляли бойцов и, облив их бензином, подожгли.

Облава на полицейских произошла из-за денег: силовики подрабатывали нелегальными инкассаторами, и в тот день перевозили 22 миллиона рублей. Деньги пропали вместе с налетчиками. Один из сотрудников погиб на месте, второй впал в кому, но выжил. Через полгода подозреваемых задержали, и суд над ними должен был стать публичной поркой. Но этого не произошло: спустя три года заседатели полностью оправдали обвиняемых, которым грозило пожизненное заключение.

Очевидцами нападения стали десятки горожан Фото: ДТП и ЧП Петербурга

Обвиняемыми по этому делу были гражданин Израиля и России Аркадий Нусимович, мастер спорта по каратэ, детский тренер Геннадий Левинский и житель Петербурга Алексей Геворкян. Единственный, кто отрицал свою вину, был Насимович. Он был одним из тех, кто, по версии следствия, держал оружие. Но оно заклинило, и стрельбой из автомата его прикрыл Левинский. Он и Геворкян сначала не отрицали свою вину, и по решению суда их отправили в СИЗО, где они провели три года. Но позже они изменили показания. А адвокаты сумели доказать присяжным, что все трое невиновны в преступлении.

Защитники оправдали своих клиентов буквально по сценарию из фильма. Ранее "Комсомолка" подробна разбирала, как им это удалось сделать. Адвокаты ударили по обвинению, предоставили алиби, обелили обвиняемых, опровергли доказательства и представили подсудимых в образе жертвы.

Уголовное дело о нападении вновь рассмотрит суд Фото: ДТП и ЧП Петербурга

В итоге присяжные решили оправдать всех трех подсудимых. Правда, прокуратура не согласилась с таким решением. Гособвинитель подал апелляцию в Верховный суд РФ. И сегодня, 29 мая, представители Фемиды рассмотрели жалобу.

- Приговор был отменен, - сообщила "КП-Петербург" консультант отдела по связям со СМИ Верховного Суда РФ Дарья Матвиенко. - Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в другом составе суда.

Уголовное дело в ближайшее время должно поступить в городской суд Санкт-Петербурга. Теперь уже новые присяжные должны будут повторно рассмотреть все доказательства обвинения и защиты.

КОНКРЕТНО

ИЗВЕСТНЫЕ ДЕЛА С УЧАСТИЕМ СУДА ПРИСЯЖНЫХ

Суд присяжных признал виновными обвиняемых в убийстве Бориса Немцова

Одно из самых известных уголовных дел, которое за последнее время рассматривал суд присяжных – убийство политика Бориса Немцова. Фигуранты дела решили, что в народными судьями у них больше шансов на оправдательный приговор. Но ошиблись. На обсуждение судьбоносных вопросов о расследовании убийства Немцова коллегия народных судей потратила три дня. И в итоге вынесла обвинительный приговор всем фигурантам дела.

Суд присяжных оправдал приморских партизан

Этот приговор наделал много шума среди россиян. Приморский краевой суд полностью оправдал так называемых «приморских партизан», которые в 2009 и 2010 годах терроризировали местных полицейских. Дело Александра и Вадима Ковтунов, Романа Савченко, Максима Кириллова, Владимира Илютикова и Алексея Никитина насчитывает более 50 томов. Банда, созданная семь лет назад, прогремела на всю страну после того, как стала нападать на патрульные машины и участки. При этом сами «партизаны» заявляли, что так борются с «полицейским беспределом». Они совершили шесть убийств, а также десятки грабежей и разбойных нападений. В итоге суд присяжных полностью оправдал двух участников банды.

Присяжные признали виновными «банду амазонок», которые убили три десятка человек

Главари банды - 35-летний стоматолог Роман Подкопаев (ликвидирован во время задержания) и его гражданская супруга, 42-летняя Инесса Тарвердиева - начали убивать в Ставропольском крае, где жили, а потом стали приезжать в Ростовскую область, к родственникам - супругам Синельник. Днем вели себя, как обычная семья, а ночью рыскали по федеральной трассе «Дон» на мотоцикле в поисках автомобилей, водители которых остановились переночевать. Потом стали убивать сотрудников правоохранительных органов и бизнесменов, врываясь в их дома. В общей сложности на счету «банды амазонок» (прозвали ее так из-за ножа, найденного у одного из мест убийств, на котором было выгравировано: «Моей любимой амазонке») порядка 30 убийств, в том числе семьи спецназовца Дмитрия Чудакова, но судили за десять, остальные якобы совершил застреленный лидер Роман Подкопаев. Делом также занимался суд присяжных, который признал виновными всех участников банды.

Присяжные оправдали главу банды, сознавшегося в организации убийства

В суде Татарстана коллегия присяжных оправдала трех руководителей местной ОПГ «Перваки». Преступники возглавляли одну из казанских бригад, наводивших некогда страх на весь город. Армия преступников достигала 400 бойцов. Они собирали деньги в общак и крестили новобранцев кровью. В начале 90-х бойцы обзавелись оружием и сгребли под свое крыло коммерсантов. Крышевали целые предприятия: у «перваков», например, был асфальтовый завод в Отарах, отстегивавший до 30 процентов прибыли. Кроме того, ночные клубы, бордели, торговцы наркотиками - в общем, все как у людей. Когда же преступники оказались на скамье подсудимых, присяжные оправдали всех трех членов банды. Это удивило даже самих ли обвиняемых.

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