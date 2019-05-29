2019-05-29T16:59:20+03:00
Дом. Семья

Купить электрический чайник в Санкт-Петербурге можно за 199 рублей

Акция от «Галамарт» действует только 1 июня 2019 года
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В субботу, 1 июня в Санкт-Петербурге состоится праздничное открытие магазина.В субботу, 1 июня в Санкт-Петербурге состоится праздничное открытие магазина.
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В субботу, 1 июня в Санкт-Петербурге состоится праздничное открытие магазина постоянных распродаж «Галамарт», где гости смогут приобрести товары для дома по ШОК-ценам. Светодиодная лампа - 19 рублей, электрический чайник - 199 рублей, кастрюля - 199 рублей, сушилка для белья - 249 рублей.

Фото предоставлено компанией "Галамарт".

Фото предоставлено компанией "Галамарт".

За каждые потраченные 500 рублей можно будет получить скидочную карту на 15% и воспользоваться ей с 3 по 17 июня.

Также в этот день пройдет презентация бытовой техники LEBEN - можно будет задать консультантам любые вопросы по продукции.

Фото предоставлено компанией "Галамарт".

Фото предоставлено компанией "Галамарт".

За покупку от 1 000 рублей вы получите подарок – бумажный ароматизатор New Galaxy «BY». Кроме того, если в этот день вы купите два автоматических ароматизатора от New Galaxy, третий (с запахом ванили или цитруса) вы получите бесплатно. Они отлично подойдут для дома - ароматы тонкие и ненавязчивые.

А в 19.00 будет возможность получить подарки для дома, главные среди которых - сертификаты на 20 000 и 30 000 рублей!

Фото предоставлено компанией "Галамарт".

Фото предоставлено компанией "Галамарт".

В «Галамарте» вы найдете все для дома, дачи или сада – посуду, игрушки, хозтовары, инструменты, бытовую технику… Всего более 7 000 товаров! За один поход в магазин можно купить все необходимое по весьма приятным ценам.

Фото предоставлено компанией "Галамарт".

Фото предоставлено компанией "Галамарт".

Адрес магазина: г. Санкт-Петербург, ТЦ «Сильвер», пр-т Просвещения, 30/4.

Часы работы: 10.00-22.00

Праздничное открытие: 1 июня с 10.00 до 19.00

www.galamart.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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