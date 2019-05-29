2019-05-29T17:17:46+03:00
Происшествия

Всеволожск остался без горячей воды из-за долгов за газ

Энергетики перестали подавать газ на четыре котельные, которые обслуживают почти весь город
Анна ПОСЛЯНОВА
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Деньги нашли, с долгами рассчитались. Возвращение воды обещают сегодня.Деньги нашли, с долгами рассчитались. Возвращение воды обещают сегодня.Фото: Евгения ГУСЕВА
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75-тысячный Всеволожск больше суток сидит без горячей воды. Причина не в традиционном летнем отключении, оно городу еще предстоит: на четыре котельные из 14, которые обслуживают практически весь город, перестал поступать газ. Дело в долгах поставщиков тепла перед энергетиками.

– По состоянию на 29 мая просроченная задолженность компании «Всеволожские тепловые сети» составляет 41 миллион рублей, в том числе семь миллионов – за поставку газа в марте, 34 миллиона – в апреле, – сообщают в компании «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург». – Ранее с компанией договорились о рассрочке и погашении задолженности за март до 27 мая. Но договоренность должник не выполнил. Нам пришлось ограничить газоснабжение четырех котельных.

Горячая вода пропала в 15:00 28 мая. Жители, увы, не удивились.

– Повторение прошлого года: квартплата шкалит, платим, но вода отключается, – жалуется в сети жительница Всеволожска Ирина. – Прокуратура и телевидение плачет по нашему чудесному городу!

Некоторые абоненты плакать не стали и прямиков пошли в прокуратуру.

– Уже поступило несколько обращений от жителей, – пояснили «Комсомолке» в Прокуратуре Ленобласти. – Держим ситуацию на контроле.

Последнее послание из «Газпром межрегионгаза» пришло поставщику и в администрации Всеволожска и Ленобласти в день икс, 27 мая. До этого энергетики уведомляли «Всеволожские тепловые сети» в феврале и марте: компания находится на грани банкротства последний год, срывала график выплат за последние полгода уже трижды.

В тот же день глава «ВТС» Аркадий Рубин разослал по управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК письмо с требованием погасить свои долги за коммуналку немедля. На 27 мая «управляшки» задолжали поставщику более 271,5 миллиона рублей. Причем неплательщики – дома, подключенные как раз к четырем котельным – 5, 6, 12 и 17.

Уже 29 мая деньги нашлись.

– Небольшой долг, ставший причиной прекращения подачи газа на всеволожские котельные, сегодня будет погашен, – сообщил глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – Теперь от поставщика газа зависит, как быстро заработают котлы и горячая вода потечет из кранов в квартирах. Вторая задача – исключить подобные болезненные для населения «споры хозяйствующих субъектов». А это поступление коммунальных платежей «Всеволожским тепловым сетям».

Как «Комсомолке» пояснили во «Всеволожских тепловых сетях», деньги перечислены. Сейчас котельные в ожидании газа.

– Свою часть транша (около 4,5 миллиона рублей. – Прим. ред.) «Всеволожские тепловые сети» сегодня выплатили, – пояснили «Комсомолке» в Комитете по топливно-энергетическому комплексу Ленобласти. – Комитет выплатил также межтарифную разницу, она составляет 4,3 миллиона рублей. Ожидаем, что горячая вода будет у людей сегодня.

Многомиллионные долги за газ – история в Ленобласти обычная: в регионе действует система, по которой жители равномерно платят за отопление в течение всего года. Пика задолженность достигает как раз весной, но за лето она сходит на нет. С поставщиками на этот счет есть договоренность.

– Мы со своей стороны сделали все, что могли: это отношения двух хозяйствующих субъектов, двух коммерческих организаций, которые разбираются между собой, – отмечают в администрации Ленобласти. – А чтобы таких ситуаций больше не было, наверно, всем стоит придерживаться графика выплат.

«Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» входит в структуру «Газпрома». «Всеволожские тепловые сети» на 100 процентов принадлежат Всеволожску.

ИСТОЧНИК KP.RU

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