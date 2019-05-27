Велопробег начинается с ТК «Невский Центр»

С 29 по 30 мая в атриуме второго этажа ТК «Невский Центр» пройдет регистрация участников велопробега. Кроме того, среди его участников будут разыграны сразу пять сертификатов на покупки в универмаге «Стокманн».

Для того, чтобы участвовать в розыгрыше ТК «Невский Центр», нужно выполнить три простых условия: во время получения стартового номера на велопробег заполнить отрывную часть специального купона, подписаться на аккаунт торгового комплекса в соцсети Instagram – @nevskycentre и следить за его новостями. 3 июня с помощью генератора случайных чисел представители ТК «Невский Центр» определят пять победителей розыгрыша и опубликуют выигрышные номера в Stories аккаунта.

Фестиваль «ЗСД – Засвети скоростной диаметр» – это новый взгляд на Санкт-Петербург для любителей здорового образа жизни со всего мира. На несколько часов центральный участок главной скоростной магистрали города – Западного скоростного диаметра (ЗСД), освободят от автомобильного движения в пользу бегунов и велосипедистов. Участники фестиваля смогут не только пробежать и проехать на велосипеде по недоступным в любое другое время участкам ЗСД, но и сделать уникальные фотографии на фоне заката на Финском заливе, белоснежных вантовых мостов и новых архитектурных достопримечательностей Санкт-Петербурга – стадиона на Крестовском острове и самого высокого на сегодня здания в Европе – общественно-делового комплекса «Лахта центр».

В программе фестиваля: забег на 10,1 км, полумарафон на 21,1 км, велопарад на 14,5 км и велосипедная гонка на 35 км, а также лекции и мастер-классы, детские конкурсы и семейные турниры, концерт.

«Первый забег и велопробег по ЗСД показали огромный интерес петербуржцев и гостей города к этому формату. В спортивной программе фестиваля годом ранее участвовали 1115 бегунов и 4001 велосипедист, мероприятие посетили более 8000 человек. В этом году мы ввели новые маршруты, увеличили протяженность трасс. Ожидаем, что количество участников существенно вырастет – до 20 тыс. посетителей, 9500 из которых – бегуны и велосипедисты, – комментирует куратор фестиваля Дмитрий Шмелев. – В связи с выходом мероприятия на новый уровень, мы посчитали важным сделать все его этапы еще более комфортными и организовать зону регистрации участников велопробега в удобном и безопасном месте в центре Санкт-Петербурга. ТК «Невский Центр» идеально подходит под эти критерии. Мы рады, что здоровый образ жизни и семейные ценности, которые мы пропагандируем своим мероприятием, разделяют собственники ТК «Невский Центр» и регистрация участников пройдет именно здесь».

Регистрация участников велопробега по ЗСД будет проходить на мостике в атриуме второго этажа ТК «Невский Центр» (станция метро «Площадь Восстания», Невский проспект, 114-116) по следующему графику:

– 29 и 30 мая, с 15:00 до 20:00;

– 31 мая, с 15:00 до 21:00.

Стартовые пакеты для участников забега будут выдаваться 1 июня с 14:00 до 16:30 на площадке фестиваля.