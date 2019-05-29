2019-05-29T17:52:18+03:00
Общество

«Лучше гор может быть только башня»: Лахта-центр показал, как меняют лампы на шпиле самого высокого небоскреба Европы

Петербургские альпинисты-монтажники работают на высоте 462 метров [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Лахта-центр показал, как меняют лампы на шпиле петербургского небоскребаЛахта-центр показал, как меняют лампы на шпиле петербургского небоскребаФото: Артем КИЛЬКИН
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Лахта-центр показал, как на вероятной высоте альпинисты-монтажники меняют лампочки на шпиле петербургского небоскреба. Невероятный видеоролик опубликован 29 мая 2019 года в Instagram. И при это просмотре сложно не покрыться мурашками от открывающихся видов и осознания, какую сложную и экстремальную работу делают эти настоящие мужчины.

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Альпинисты-монтажники меняют лампочки на шпиле Лахта-центра на высоте 462 метров в Петербурге
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- Заменить лампочку? Проще простого! Конечно, только если это происходит не на высоте 462 метра, на шпиле самого высокого небоскреба Европы. Альпинисты-монтажники завершают работы по пуско-наладке системы сигнальных огней. Мы сняли небольшое видео об этих «Людях высоты», - представили свой ролик в Лахта-центре.

Забраться на самую верхушку небоскреба не так-то просто. Альпинисты поднимаются по специальной пожарной лестнице. Сколько они тратят на это времени и сил, не уточняется. Но цель стоит того. Сверху отрывается потрясающий вид на залив и город.

Кстати, петербуржцы с нетерпением ждут открытия небоскреба, ведь в нем будет обзорная площадка, которая позволит каждому насладиться всем великолепием видов. Планируется, что строительство самого большого небоскреба Европы закончится в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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