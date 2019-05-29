Пять главных ошибок людей, обнаруживших пропажу близкого человека

Люди, узнавшие, что их близкий человек пропал, часто начинают метаться и делать совершенно не то, что нужно. Олег Леонов, координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», рассказал о пяти самых распространенных ошибках.

- Самостоятельные поиски

Многие считают, что они-то точно смогут сами найти пропавшего человека с помощью друзей, родственников, объявлений о помощи в соцсетях. И только когда они уже отчаялись найти потерявшегося (обычно через несколько дней), обращаются в полицию и в поисково-спасательные отряды. Это утраченное драгоценное время: проще всего найти человека в первые сутки после пропажи.

Главные параметры успеха в поиске пропавшего человека: время и количество ресурсов. Поэтому чем раньше люди обратятся за помощью, тем быстрее найдется пропавший человек.

В полицию, а затем и к спасателям нужно обращаться сразу же, как только вы поняли, что человек пропал. Неважно, взрослый это или ребенок, пропал он пять минут или день назад. Совместными усилиями потерявшийся найдется гораздо быстрее.

- Частые звонки на телефон пропавшего

Если пропавший не поднимает трубку, родственники нередко продолжают ему звонить бессчетное количество раз в надежде на ответ. Это приводит к разряду батареи мобильного телефона, и человек остается без связи. Как следствие, спасателям будет гораздо сложнее определить его местоположение. Пока телефон потерявшегося включен, найти его значительно проще.

- Игнорирование необходимости обратиться в полицию

К сожалению, в головах людей часто есть стереотип: полиция ничем не сможет помочь. Поэтому они вообще не подают заявление о пропаже человека. Однако это неправильно, так как важно подключить к поиску вашего близкого человека как можно больше людей. В этом случае он найдется гораздо быстрее.

Кроме того, поисково-спасательные отряды, «Лиза Алерт» в частности, начинают поиски только после того, как родственники подали заявление о пропаже в полицию.

- Скрытие части правды о пропавшем

Причины пропажи человека бывают разные, поэтому спасатели просят родственников максимально честно и подробно рассказать о потерявшемся: какой образ жизни он вел (где учился, работал и пр.), куда чаще всего ходил и с кем общался, какие у него отношения с алкоголем и т. д. Однако родственники не всегда говорят правду, считая, что она не поможет найти пропавшего. Иногда, стремясь защитить близких, говорят даже неправду. И чем больше неправды они говорят, тем сильнее снижают шансы на скорое нахождение потерявшегося человека.

- Обращение к экстрасенсам

Это очень частое поведение родственников. Сначала они идут в полицию, а потом - к экстрасенсу, который «точно» знает, где искать пропавшего. Однако это потеря времени и денег. За девять лет работы поисковых отрядов «Лиза Алерт» догадки экстрасенсов ни разу не помогли найти ни одного пропавшего человека.

Что нужно сделать, если ваш близкий пропал:

- Не паниковать: в первые 24 часа находятся почти 100% пропавших.

- Незамедлительно обратиться с заявлением в полицию (самостоятельно или через родственника).

- Обратиться в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», позвонив на горячую линию 8-800-700-54-52 или оставив заявление на сайте (круглосуточно).

- Обзвонить всех родственников, друзей, коллег и знакомых, с которыми регулярно контактировал пропавший, и попросить их связаться с вами, если они его увидят.

В следующем материале мы расскажем, как быть, если пропал ребенок.